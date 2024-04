Kopenska ofenziva na Rafo ali izpustitev vseh talcev

Za skoraj poldrugi milijon prebivalcev Rafe – od tega se jih je v mesto ob egiptovski meji zaradi brutalnega izraelskega nasilja v zadnjih šestih mesecih in treh tednih zateklo 1,3 milijona – obstaja zares drobno upanje, da izraelska vojska v naslednjih dneh ne bo sprožila velike kopenske ofenzive, ki bi lahko sprožila eno najhujših človeških tragedij 21. stoletja. V teku je – zopet – namreč intenziven pogajalski proces, ki bi morda lahko pripeljal do dolgotrajnejše prekinitve ognja (od štiri do šest tednov).

Iz gibanja Hamas so danes sporočili, da je njihova pogajalska delegacija že na poti v Kairo, kjer naj bi bila v ponedeljek lahko sprejeta »velika odločitev«. Visoki Hamasov uradnik Halil al Haja je ob tem dejal, da palestinsko islamistično gibanje trenutno »pregleduje« izraelski predlog za prekinitev ognja, ki so ga izraelski pogajalci preko egiptovskih in katarskih posrednikov Hamasu poslali že pred dvema tednoma.

Nov krog pogajanj o prekinitvi ognja je povezan prav z izraelsko kopensko ofenzivo, za katero je že nekaj časa vse pripravljeno – čaka se le še na zeleno luč predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, ki je v zadnjih dneh »slalomiral« med pritiski iz Združenih držav in Egipta. Predvsem egiptovske oblasti poskušajo storiti vse, da bi ustavile ofenzivo, saj bi bile v primeru izraelskega napada na Rafo zaradi sto tisoče ljudi, ki trenutno nimajo kam bežati, prisiljene vsaj malo odškrtniti vrata svoje meje z Gazo. Tega Egipt noče storiti, obenem pa se egiptovska vojaška hunta, tesna »kooperantka« izraelske okupacije palestinskih območij in dolgoletne blokade območja Gaze, zaveda morebitnih notranjepolitičnih posledic svojega podpihovanja trpljenja Palestincev.

FOTO: AFP

V kontekstu novega kroga pogajanj o prekinitvi ognja je treba razumeti tudi izjavo izraelskega zunanjega ministra Izraela Kaca, da bi bila kopenska ofenziva na Rafo odpovedana, če bi prišlo do dogovora o izpustitvi vseh izraelskih talcev. »Izpustitev talcev je za nas prva prioriteta,« je v intervjuju za izraelsko televizijsko mrežo Channel 12 dejal Kac. Na vprašanje novinarja, če bi morebitna izpustitev talcev pomenila, da Izrael zato ne bi sprožil ofenzive na Rafo, je izraelski zunanji minister odgovoril pritrdilno: »Da. Če pride do dogovora, bo ofenziva odpovedana.«

Ne Izrael ne Hamas v smeri miru nista naredila ničesar

Uradno je v Gazi sicer še 133 talcev, a, sodeč po izraelskih virih, živih ni več kot sto. Dosedanji predlogi – egiptovski in katarski – prekinitve ognja (štiri do šest tednov) so predvidevali, da bi prišlo do izmenjave vseh izraelskih žensk, otrok in starejših talcev (neuradno jih tem pogojem ustreza 33) za 200 do 300 palestinskih zapornikov.

Čeprav se je še pred dvema tednoma zdelo, da bo glavna tema Svetovnega ekonomskega foruma v Riadu neposredni konflikt med Izraelom in Iranom, je bila zaradi (začasnega) »zatišja« na liniji Tel Aviv-Teheran vseeno v ospredju Gaza; predvsem napovedana izraelska kopenska ofenziva na Rafo. Foruma se je udeležil tudi palestinski predsednik Mahmud Abas, ki je v Riadu dejal, da lahko le Bela hiša zaustavi izraelsko ofenzivo. »Pozivamo Združene države, da Izraelu povedo, naj ne izvede napada na Rafo. ZDA so edina država, ki Izraelu lahko prepreči izvedbo tega zločina,« je bil v Riadu sicer jasen palestinski predsednik (ki se mu je mandat sicer že davno iztekel).

Izraelska vojska je sicer minuli konec tedna še naprej silovito bombardirala in raketirala cilje v osrednjem in južnem delu palestinske enklave – tudi v Rafi, ki že dolgo ni več »varno območje«. V šestih mesecih in treh tednih izraelskih napadov je bilo v Gazi ubitih že 34.600 ljudi, med njimi okoli 40 odstotkov otrok. Število smrtnih žrtev velike groze v Gazi je verjetno še veliko višje, saj je med ruševinami svojih domov ujetih vsaj 8000 ljudi. Ranjenih je bilo 77.600 ljudi.