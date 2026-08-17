Korak h koncu korejske vojne za zdaj brez odziva

Ko je južnokorejski predsednik Li Dže Mjung v soboto vodstvu v Pjongjangu predlagal pogajanja o uradnem koncu vojne, ki so jo pred 73 leti samo ustavili, a nikoli v resnici končali, ni bilo dvoma, da je to pravi korak k vzpostavitvi trajnega miru na Korejskem polotoku. Ostaja zgolj vprašanje, ali je predlog iz Seula prišel prepozno oziroma v trenutku, ko je Severna Koreja občutno okrepila svojo samozavest in bi ji lahko še najbolj ustrezalo prav takšno stanje »ne vojne ne miru«. »Nehajmo ustrahovati drug drugega in začnimo razpravo o tem, kako bi – kot dve neposredno vpleteni strani – končali dolgotrajno vojno,« je Li dejal v svojem govoru ob dnevu osvoboditve izpod japonske kolonialne oblasti. Petnajstega avgusta 1945 je namreč japonski cesar Hirohito po radiu objavil kapitulacijo po ...