Korak naprej v prizadevanjih za razrešitev Donalda Trumpa

Predsednik Donald Trumpin prva dama Melania v Londonu.

Foto Niklas Halle'n Afp

Joe in Hunter Biden. Foto Jonathan Ernst Reuters

New York – Ameriški demokrati republikanskega predsednikana tristotih straneh obtožujejo zlorabe svoje oblasti za pridobivanje tujega vpliva na ameriške volitve. Odbor predstavniškega doma za obveščevalne zadeve kalifornijskega demokrataje povzel dosedanja zaslišanja in dodal obtožbo oviranja preiskave o razrešitvi.Predsednik je dal svojim osebnim in političnim interesom prednost pred nacionalnimi interesi ZDA, poskušal je spodkopati integriteto ameriških predsedniških volitev ter je ogrozil nacionano varnost, je zapisano v poročilu odbora predstavnišlega doma, ki je preiskoval predsednikovo razrešitev. V sredo bo zadevo prevzel pravosodni odbor pod nadzorom newyorškega demokratain med pisanjem obtožnice se bo ogorčeno nasprotovanje nadaljevalo. Če bo, kot je pričakovati, demokratska večina v vsem predstavniškem domu glasovala zanjo, se bo slika najbrž obrnila v senatu, kjer imaj večino republikanci.Ne glede na to, kaj mu očitajo demokrati, za predsednikom Trumpom še naprej trdno stoji trdno jedro republikanskih volivcev. Verjamejo mu, ko pravi, da se bojuje za njihova delovna mesta in za dobro delujoče gospodarstvo, in dokler bo tako, ga bodo zagovarjali tudi strankarski kolegi v kongresu. Ti že ves čas demokratske preiskave skupaj s Trumpom poudarjajo, da gre za lov na čarovnice z namenom odstranitve izvoljenega predsednika, saj po njihovem prepričanju nobena od prič ni dokazala presednikovega podkupovanja ukrajinskega predsednikaz zadrževanjem vojaške pomoči do preiskave delovanja nekdanjega demokratskega predsednikav tej državi.Vse priče so poročale iz druge ali celo tretje roke, poleg tega pa je Ukrajina na koncu dobila vojaško pomoč brez preiskave Joeja Bidna in njegovega sina. Ta je po prepričanju republikancev predvsem zaradi svojega priimka sedel v upravnem odboru največjega zasebnega proizvajalca zemeljskega plina Burisma Holdings v lastništvu zelo dvomljivega oligarha. Če demokrati domnevajo, da je predsednik samo pravočasno izvedel za obtožbo žvižgača in zato dovolil vojaško pomoč, republikanska stran obtožuje, da je v javnosti neimenovani analitk obveščevalne agencije Cia deloval skupaj s Schiffom in morda celo Bidnom.Dokazi predsednikovega neustreznega obnašanja so jasni, prav tako njegovo zaviranje preiskave, piše v demokratskem poročilu, ki omenja tudi telefonske pogovore najvišjega republikanca v odboru za obveščevalne zadevea s sodelavcem predsednikovega osebnega odvetnika. Poslovnež ukrajinskega rodu je bil aretiran zaradi suma nezakonitih donacij republikanski stranki in sodeluje s preiskovalci domnevnih predsednikovih nepravilnosti.Kalifornijski republikanec Nunes zdaj toži televizijsko postajo CNN za 435 milijonov dolarjev zaradi članka, ki mu je pripisal srečanje z nekdanjim ukrajinskim tožilcem, prav tistim, ki je preiskoval Burismo in za katerega je Joe Biden dosegel odpustitev. Po trditvah novinarkeje Nunes poskušal pridobiti čim več umazanih podrobnosti o demokratskem predsedniškem kandidatu Bidnu, ki še vedno velja za favorita. Na zmerni strani demokratskih kandidatov se sicer hitro vzpenja nekdanji newyorški županin tudi zaradi njega se je iz tekme umaknila senatorkas.