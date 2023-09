Koreja v dveh besedah: vojna ali mir

V nadaljevanju preberite:

Ko se je kitajski predsednik Xi Jinping v soboto sestal z južnokorejskim premierom Han Duk Suom, je eden od njegovih stavkov vzbudil posebno pozornost na celotnem območju. Xi bi se želel sestati tudi s predsednikom Jun Suk Jeolom, hkrati pa resno razmišlja o odhodu v Seul.

To je bil pomemben stavek, izgovorjen v trenutku, ko se napetost v severovzhodni Aziji vse bolj zaostruje. Ko so se v torek sestali visoki predstavniki zunanjih ministrstev Kitajske, Južne Koreje in Japonske, nato pa po pogovorih izjavili, da bodo v kratkem imeli tristransko srečanje, je to vzbudilo upanje v mir.