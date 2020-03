Korona v Fukušimi

Obiska dveh ambicioznih voditeljev v minulih nekaj dneh sta veliko povedala o dilemah, pred katerimi se je znašla Azija. Najprej je japonski premier Šinzo Abe v soboto obiskal Fukušimo in v tihi molitvi položil cvetje za duše žrtev cunamija 11. marca 2011. Nato je kitajski predsednik Xi Jinping v torek obiskal Wuhan. S seboj ni prinesel cvetja, pa tudi ne molitve, temveč zgolj sebe, kar naj bi bilo znamenje, da se epidemija koronavirusa končuje.Ta dva dogodka sta vsilila primerjavo med velikima krizama, tisto, ki so jo Japonci doživeli pred devetimi leti, in to, ki jo na začetku leta 2020 doživlja Kitajska. Obe sta ogrozili ...