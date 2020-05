»Koronadiktaturi« se bliža konec

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Balázs Orbán je danes sporočil, da bodo poslanci v naslednjih 14 dnevih glasovali o predlogu o ukinitvi v tujini zelo kritiziranega interventnega zakona, ki jim ga je včeraj poslala vlada.»Madžarska je uspešno nastopila na mednarodnem prizorišču in tudi uspešno končala prvo fazo obrambe. To se je zgodilo zahvaljujoč posebnemu pravnemu redu, ki je vladi omogočil hitro in učinkovito delovanje proti pandemiji,« je v torek zapisala madžarska pravosodna ministrica Judit Varga v svojem komentarju na facebooku, v katerem je sporočila, da je vlada poslala v parlament predlog zakona o ...