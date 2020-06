V zadnjem dnevu najvišje število novih okužb do sedaj

7.30 V zadnjem dnevu več kot 183.000 novih okužb

7.20 EU in Kitajska o boju proti pandemiji

7.15 Mariborski proračun bo zaradi koronavirusa nižji ža šest milijonov evrov

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v zadnjih štiriindvajsetih urah zabeležila največje število potrjenih novih okužb po svetu v enem dnevu. V zadnjem dnevu so po svetu potrdili več kot 183.000 novih primerov okužbe. Največ, več kakor 50.000 jih je v Braziliji , sledita ZDA in Indija. Po mnenju WHO je porast števila okužb, vsaj delno. posledica večjega testiranja po svetu. V Braziliji, kjer je potrjenih primerov okužbe že več kot milijon, je včeraj število potrjenih smrtnih žrtev covida-19 preseglo 50.000. Z več kot dvema milijonoma okužb in več kot 120.000 smrtnimi žrtvami so najhuje prizadeta država na svetu še vedno brez dvoma ZDA. Tako ZDA kot Braziliji je skupno, da njuna skrajno desna predsednika v prid gospodarstva nasprotujeta resnim varnostnim ukrepom proti širjenju bolezni.Predsednica Evropske komisijein predsednik Evropskega svetabosta imela danes videokonferenco s kitajskim predsednikomin premierjem. Med drugim bodo govorili o pogajanjih o naložbenem dogovoru, pa tudi o boju proti pandemiji covida-19 in njenih posledicah.EU je v pogajanjih o načrtovanem dogovoru o naložbah nedavno Kitajsko obtožila, da ga ni pripravljena doseči in da krši dogovore. Obveznosti, prevzete v lanskem letu na področju, kot je dostop do trga, niso bile uresničene v zadostni meri.Evropska komisija se v imenu držav članic EU pogaja o naložbenem dogovoru s Kitajsko že več kot šest let. Med drugim naj bi izboljšal dostop evropskih podjetij do kitajskega trga in zagotovil zaščito naložb. EU je hotela doseči dogovor do vrha med EU in Kitajsko v Leipzigu, ki je bil načrtovan za september, vendar je bil nedavno - uradno zaradi pandemije novega koronavirusa - prestavljen, ne da bi določili nov datum. STAMariborski mestni svetniki bodo danes obravnavali rebalans letošnjega proračuna občine, s katerim ga znižujejo s 154 na 148 milijonov evrov. Po besedah vodje urada za finance in proračunje znižanje prihodkov za šest milijonov evrov in posledično zmanjšanje odhodkov posledica epidemije novega koronavirusa. Davčni prihodki so sicer zaradi zvišanja povprečnin nekoliko nižji, a so pričakovani nižji prilivi iz turistične takse, parkirnin, glob, najemnin za poslovne prostore in gostinske vrtove ter prodaje občinskih nepremičnin. Neposredne učinke covida-19 na občinski proračun ocenjujejo v višini slabega milijona evrov, posredne pa na skoraj pet milijonov evrov. STA