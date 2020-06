Koronavirus je zadnje, česar se bojijo v Idlibu

Tik preden je pandemija covida-19 ugrabila medijsko in javno pozornost, je nevralgičen, s premnogimi interesi prežet sever Sirije hodil po robu velike geostrateške eksplozije. Turški in ruski vojski sta si prvič zrli iz oči v oči. Režimsko-rusko-iranske sile so oblegale provinco Idlib. Na begu proti turški meji je bilo več kot milijon ljudi. Na vzhodnem bregu Evfrata so sirski Kurdi krpali, kar je po jesenski turški ofenzivi ostalo od njihove avtonomije.Tri mesece po tem, ko sta Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdoğan po dolgem pogovoru preprečila eskalacijo rusko-turškega vojaškega spopada na severu Sirije, v opustošeni ...