Število smrtnih žrtev v Italiji močno naraslo

Koronavirus bo prizadel nemško gospodarstvo

V ponedeljek je Združenje nemških gospodarskih zbornic (DIHK) objavilo rezultate raziskave med 10.000 nemškimi podjetji o vplivu koronavirusa na poslovanje. Raziskava je pokazala, da 47 odstotkov podjetij v Nemčiji zaradi koronavirusa v letu 2020 pričakuje izpad prometa.

V Iranu gasilci ponoči razkužujejo mestne ulice. FOTO: Atta Kenare/AFP

Ulice razkužujejo tudi v mestu Wuhan na Kitajskem, kjer se je virus prvič pojavil. FOTO: AFP

Koronavirus se širi tudi v latinski Ameriki

Čeprav je daleč stran od žarišč – Kitajske in Italije v Evropi –, virus sars-cov-2 ni obšel latinskoameriške regije, od koder poročajo o novih smrtnih žrtvah bolezni covid-19 in ukrepih za zajezitev izbruha novega virusa. Potem ko so prvo smrtno žrtev potrdili v Argentini, so v Panami že drugo. Primere okuženih z virusom sars-cov-2 so doslej obravnavali v dvanajstih latinskoameriških državah. V Paragvaju, ki se v zadnjih dveh mesecih bori tudi proti mrzlici denga (ta je zahtevala 46 življenj), so potrdili pet okužb z novim koronavirusom ter so se, tako argentinski Infobae, odločili za ukrep zaprtja šol v prihodnjih 15 dneh. Prav tako bodo odpovedali množične športne, kulturne in druge dogodke. V strahu pred virusom je Honduras začasno prenehal sprejemati letala, ki iz Mehike v domovino vračajo begunce. Ka. M.

Kljub strogim karantenskim ukrepom , ki veljajo za celotno državo, je število žrtev v Italiji včeraj strmo naraslo. Ulice so bile prazne , virusu pa je podleglo 168 oseb, kar je največje število umrlih v tej državi v enem dnevu. Od začetka epidemije je tako Italija zabeležila že 631 smrtnih žrtev. Glede na število prebivalcev je virus v Italiji že skoraj trikrat pogostejši kot na Kitajskem, aktivnih primerov okužbe pa je trenutno nekaj več kot 8500, kar je več kot za polovico aktivnih primerov na Kitajskem.Kljub zaprtju meje z Italijo in omejitvi zbiranj je Avstrija v današnjem dnevu potrdila že 24 novih okužb, s čimer se je število okuženih povzpelo na 206. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa je Avstrija popolnoma prekinila potniške železniške povezave z Italijo, tovorni promet še vedno poteka.Virus se širi tudi po Združenem kraljestvu, kjer se je okužila tudi ministrica za zdravstvo. Veliko ljudi, s katerimi je bila v stiku, preden se je v petek osamila, še vedno iščejo.Kljub ukrepom in napovedim, da se bo stanje začelo izboljševati, je število okuženih naraslo v Južni Koreji. Danes je bilo na testiranju za virus pozitivnih že 242 oseb.Zaradi pomanjkanja testov, vladnih ukrepov in samoplačniškega zdravstvenega sistema je število dejanskih primerov v ZDA neznano. Uradno je potrjenih nekaj več kot tisoč okužb, vendar bi dejanske številke lahko bile precej višje. Na lokalni ravni ponekod uvajajo izredne ukrepe, predsednikpa je še vedno prepričan, da je strah pred virusom predvsem posledica zarote, s katero mu želijo mediji škodovati.Prvi primer okužbe je včeraj zvečer potrdila tudi Turčija.Število okužb po svetu se približuje številki 120.000, aktivnih okužb pa je skoraj 50.000, kar je kljub naraščanju v zadnjih dneh nekoliko manj kot na vrhuncu epidemije sredi prejšnjega meseca.