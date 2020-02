Koronavirus kot izgovor za zaprtje begunske poti v Evropo

AFP Na številnih grških otokih je bila zaradi nasporotovanja gradnji begunskih taborišč razglašena splošna stavka, na Hiosu pa je prišlo do nasilnih spopadov med protestniki in policijo, med katerimi se je vnel gozd. FOTO: Aris Messinis/Afp

Po poročanju portala Euractive je grši premierdanes odločil, da bo Grčija okrepila nadzor na mejah in postala do beguncev »maksimalno odvračujoča«. Pri uvedbi ukrepa se Mitsotakis sklicuje na strah pred koronavirusom . »Migrantski tokovi v Grčijo vključujejo ljudi, ki so prišli iz Irana , kjer je mnogo primerov okužbe s koronavirusom. Naši otoki, ki imajo že sedaj težave z javnim zdravstvom, morajo biti dvojno zaščiteni« je dejal konservativni politik.Grčija je sicer pred časom napovedala gradnjo plavajoče ograde, ki bi preprečevala prihod beguncev iz Turčije po morju. Do takrat pa premier napoveduje znatno povečano število patruljnih ladij.Vendar pa v Turčiji, odkoder begunci prihajajo, še ni bilo primera okužbe z virusom, medtem, pa Grčija ni omejila potovanj iz Italije, kjer je virus izbruhnil najhuje v Evropi . Zdi se, da Mitsotakis strah pred koronavirusom izrablja za izvedbe ukrepov, ki so namenjeni predvsem pomiritvi prebivalcev grških otokov. Te namreč že več mesecev, še zlasti množično in nasilno pa zadnji teden, protestirajo proti gradnji zaprtih taborišč za begunce na otokih Lezbos, Samos, Hios, Leros in Kos, ki ležijo razmeroma blizu obal Turčije.Na otokih trenutno, kljub temu, da infrastruktura zadostuje za zgolj približno 6.000 ljudi, v katastrofalnih razmerah prebiva več kot 42.500 beguncev.