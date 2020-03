Koronavirus se nevarno približuje Donaldu Trumpu in vsej Beli hiši

Ivanka Trump s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem sredi februarja v Washingtonu. Foto Kevin Lamarque Reuters

Križarka Grand Princess v ozadju. Foto Stephen Lam Reuters

Washington – Tudi v ZDA se koronavirus širi veliko hitreje, kot pa so v javnosti napovedovali politiki s predsednikomna čelu, zdaj pa se ta nevarno približuje tudi republikanskemu prvaku. Pri Ameriški konservativni zvezi ACU so sporočili, da se je neimenovani okuženi udeleženec konference konservativne politične akcije CPAC konec februarja v bližini prestolnice Washington rokoval z njihovim predsednikom, ta pa s Trumpom.Pri ACU zdaj nakazujejo, da je bil 55-letni oboleli udeleženec veliko bolj navzoč, kot so poročali prej, njihov predsedniknaj bi se z njim rokoval pred rokovanjem s Trumpom. Konference v marylandskem National Harborju so se udeležili tudi podpredsednik, prva hčiin njen soprog, prvi sinter vrsta ministrov z državnim sekretarjemna čelu.Schlapp, ki se je rokoval tudi z Ivanko, njenim možem Jaredom in bratom Donaldom Jr., je po lastnih besedah »zdrav kot konj«, vidni teksaški republikanec in nekdanji predsedniški kandidat, ki je bil tudi navzoč, pa je naznanil štirinajstdnevno osamitev. Pravi, da nima simptomov, obolelega udeleženca konference pa zdravijo v New Jerseyu.V ZDA so do nedeljskega večera zabeležili že devetnajst smrti in več kot petsto okuženih, zaradi velikega pomanjkanja delujočih testov pa se bojijo, da je bolnikov v resnici še veliko več. Po zvezni državi Washington in Kaliforniji so izredno stanje razglasili tudi v New Yorku. Večja žarišča bolezni pristojni še vedno sledijo k znanim bolnikom, v washingtonskem primeru k domu za ostarele v bližini Seattla in v newyorškem k odvetniku iz New Rochella z delovnim mestom na Manhattnu.A se tudi v ZDA število okuženih hitro širi, na tisoče ljudi je v prostovoljni ali ukazani karanteni. Primerov kot taksist iz newyorškega Queensa, ki je s prikorakanjem v bolnišnico v osamitev prisilil štirideset zdravnikov in drugega osebja, je vse več. Američani marsikje panično nakupujejo živila in druge potrebščine, guverner New Yorkapa z zaprtjem grozi trgovinam, ki nabijajo cene mask in razkužil za roke.Kot so pokazali v javnost pricurljani dokumenti združenja ameriških bolnišnic, te predvidevajo 96 milijonov okuženih ljudi, od katerih jih naj bi 4,8 milijona že kmalu potrebovalo zdravniško pomoč, skoraj pol milijona od njih brez upanja na ozdravitev. Zaradi izjav o majhnih tveganjih je vse bolj na tapeti republikanski predsednik Donald Trump, problem za administracijo kljub 8,3 milijarde dolarjev za spopad z boleznijo, ki jih je odobril kongres, postaja pomanjkanje testov. Trump za to obtožuje prejšnjo administracijo demokrata, kritiki sedanjega republikanskega predsednika pa opozarjajo na njegove netočnosti in domnmevajo, da bodo njegove značajske značilnosti zmanjšale pripravljenost države za spopad z resno krizo.Vse bolj zaskrbljeni so tudi sorodniki in znanci 3500 potnikov pred San Franciscom zasidrane križarke Grand Princess, ki jih ne spustijo na obalo. Več kot dvajsetim že odkrili okužbo, pa čeprav so lahko testirali le 46 ljudi. Potem ko je že tragična odisejada japonske križarke Diamond Princess pokazala, kako hitro se lahko v takšnih pogojih širi bolezen, naj bi ladji danes dovolili izkrcanje v Oaklandu.iz Ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni zdaj starejšim in bolnim odsvetuje dopustovanje na križarkah.Vse več ameriški podjetij svojim zaposlenim priporoča, naj, če se le da, delajo od doma, med njimi Apple, Microsoft in Bank of America. Drugi priporočajo poldrugi meter in več razdalje med njimi in strankami, nekatere ekonomiste pa že skrbi tudi za rast, pa čeprav so tudi februarja zabeležili povečanje zaposlovanja.Centralna banka Fed je že znižala obresti, če se bo gospodarski položaj poslabšal, pa opazovalci ne izključujejo še kakšnega nižanja. Nekateri že pozivajo tudi k vračanju farmacevtske proizvodnje v ZDA, saj je država vse bolj odvisna od kitajskih proizvajalcev in dobaviteljev.