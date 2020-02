FOTO:Koronavirus v Italiji se širi proti jugu države

Prazne police v eni izmed trgovin v bližini Milana. FOTO: Flavio Lo Scalzo/Reuters

Po en primer okužbe v Firencah in Palermu

Življenje znotraj rdeče cone. FOTO: Marzio Toniolo/Reuters

Novi koronavirus v Italiji se širi proti jugu države – danes so po en primer okužbe potrdili v Firencah in Palermu. Skupno je okuženih že okoli 260 ljudi.Italijanski premierje medtem očital bolnišnici v Lombardiji, kjer se je z novim virusom okužilo največ ljudi, da ni upoštevala predpisov glede preprečevanja širjenja okužb.Iz bolnišnice v Codognu so javili prvo okužbo z novim koronavirusom. V bolnišnici so namreč obravnavali 38-letnika, ki pa je z virusom okužil tudi več drugih ljudi v bolnišnici. Več krajev v okolici je zaradi koronavirusa v karanteni. Conte ni izključil možnosti, da bi vlada prevzela nadzor na področju javnega zdravja, ki je trenutno v pristojnosti dežele Lombardije. Predsednik deželeiz desne Lige je bil do poziva kritičen, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Premier se bo danes predvidoma prek videokonference slišal s predsedniki vseh 20 dežel, da bi lažje oblikovali usklajen dogovor za ravnanje ob koronavirusu.Nova primera koronavirusa sta se medtem pojavila v Firencah in Palermu. V Firencah so okužbo potrdili pri 60-letnem podjetniku, ki se je vrnil iz Singapurja, v Palermu na Siciliji pa pri turistki iz Bergama v Lombardiji. Okužbo so potrdili tudi pri italijanskem turistu na španskem otoku Tenerife. Moški je menda zdravnik iz Lombardije, kjer so doslej potrdili največ okužb.V Italiji so za zdaj potrdili okoli 260 okužb, od tega jih je sedem umrlo, šest v Lombardiji in eden v deželi Benečija. V Lombardiji so za zdaj potrdili 206 okužb, v Benečiji pa 38. Sledijo Emilija - Romanja, kjer je okuženih 18 ljudi, s po tremi primeri so Piemont in Lacij in s po enim primerom Sicilija in Trentinsko - Zgornje Poadižje, poroča televizija Sky tg24.Med vsemi okuženimi jih je skoraj sto v samoizolaciji doma, okoli 30 pa na intenzivni negi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.