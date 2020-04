Koronavirus v ZDA zahteval več življenj kot vietnamska vojna

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da bo novi koronavirus izginil sam po sebi, tudi brez cepiva. FOTO: Carlos Barria/Reuters

V ZDA so do torka zvečer našteli več kot milijon primerov okužb z novim koronavirusom in 58.335 smrti zaradi bolezni covid-19. Mrtvih je sedaj več, kot je umrlo ameriških vojakov v vietnamski vojni. Ameriški predsedniksicer meni, da bo novi koronavirus izginil sam po sebi, tudi brez cepiva.Število potrjenih okužb se je v ZDA v 18 dnevih podvojilo na 1.012.583 in jih je sedaj za tretjino vseh na svetu. Kar 30 odstotkov vseh je v državi New York, kjer so jih do torka zvečer potrdili 295.000, v mestu New York pa 162.000 . V državi je umrlo 22.912 ljudi, v mestu 17.682. Univerza Washington sedaj ocenjuje , da bo v ZDA do 4. avgusta umrlo 74.000 ljudi, kar je sicer precej manj od uvodnih ocen, ampak več od ocene iste univerze 22. aprila, ko je napovedovala 67.600 mrtvih. ZDA so trenutno po okužbah na prebivalca na 5. mestu na svetu. Imajo 30 okužb na 10.000 prebivalcev. Največ jih ima Španija (48 na 10.000), sledijo Belgija, Švica in Italija.Predsednik ZDA je kljub temu ponovno menil, da bo novi koronavirus izginil tudi brez cepiva, ker je njegova vlada naredila ogromen napredek in sliši same dobre stvari. Četudi se bo novi koronavirus septembra vrnil, Trump meni, da bodo z njim opravili, ker so se doslej veliko naučili »o tem nevidnem sovražniku«. Trump je že 27. marca, ko je bilo v ZDA 60 primerov potrjenih okužb, zagotovil, da bo novi koronavirus čudežno izginil, kar je ponovil tudi 3. aprila, ko je bilo 270.000 okužb. Sedaj tudi razmišlja , da bi za letalske potnike iz območij sveta, kjer je veliko okužb z novim koronavirusom, uvedli merjenje temperature ob prihodu v ZDA. V kratkem namerava mesnopredelovalnim tovarnam v državi odrediti, da so odprte kljub novemu koronavirusu, da ne bo motenj v preskrbovalni verigi. V ZDA so sicer zaradi okužb med delavci doslej zaprli 20 večjih tovrstnih tovarn.Sindikati delavcev te industrije so Trumpa kritizirali, da mu je več za narezke kot za ljudi. V mesnopredelovalnih tovarnah se je doslej z novim koronavirusom okužilo 6500 ljudi, umrlo pa jih je približno 20. Trumpov ukaz naj bi vseboval tudi določilo, da delavci tovarn ne bodo smeli tožiti, če bodo zboleli za koronavirusno boleznijo 19.Opozorilno stavko v petek, ko je mednarodni praznik dela 1. maj, napovedujejo zaposleni pri podjetjih Amazon, Instacart, Whole Foods, Walmart, Target, in FedEx, ki imajo v času pandemije novega koronavirusa povečan promet in ustvarjajo dobičke. Zahtevali bodo večjo varnost pri delu, plačane bolniške in dopuste ter višje plače.Ameriški center za nadzor nad boleznimi (CDC) je v torek izdal tudi navodila lastnikom psov in mačk oziroma hišnih ljubljenčkov, in sicer, da tudi zanje veljajo enaka pravila družbenega distanciranja, kot to velja za ljudi. Psi na sprehodih morajo tako biti dva metra stran od ljudi in drugih psov, mačke pa ostati v hišah ali stanovanjih.CDC priznava, da ni dokazov, da bi domače živali bistveno širile novi koronavirus, ampak so ga pri nekaterih odkrili in zaradi tega CDC priporoča, da z njimi ravnajo kot z ljudmi oziroma družinskimi člani. Če zbolijo, naj bi ljudje v njihovi bližini nosili zaščitne maske.Te bi morali nositi tudi člani Trumpove vlade, vendar si je podpredsednik ZDAv torek prislužil obilico kritik, ko med obiskom klinike Mayo v Minnesoti ni nosil maske, čeprav politika klinike to izrecno zahteva in so Penceu to vnaprej povedali. Pence je v zagovor dejal, da se redno testira, da nima novega koronavirusa in zato ne potrebuje zaščitne maske.