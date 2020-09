Koronavirus v žrelu politike

Na Hrvaškem so vse glasnejši očitki, da se je krizni štab, ki usklajuje epidemiološke podatke, povezane s covidom-19, močno spolitiziral. V kriznem štabu in delu aktualne politike so te trditve zavrnili, javnost in opozicija pa vztrajata, da štab deluje pod taktirko in v interesu politike.Očitki na račun politizacije kriznega štaba so se na Hrvaškem začeli že pred julijskimi parlamentarnimi volitvami, ko naj bi vladajoča HDZ dobesedno pritiskala na epidemiologe, naj ne »pretiravajo« s podatki o okužbah, saj bodo v nasprotnem »volitve padle v vodo, HDZ, ki je na lestvicah javnega mnenja ohranjala občutno prednost pred ...