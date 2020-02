Koronavirus zahteval največ življenj v enem dnevu doslej

V Hongkongu zaradi koronavirusa stavka zdravstvenih delavcev

Pred Ljudsko banko Kitajske v Pekingu. FOTO: Jason Lee/Reuters

Okužbe potrjene v številnih azijskih državah

S humorjem se lažje prebiješ skozi težave. V mestu Huaian v vzhodni kitajski provinci Jiangsu so maske nadeli tudi spomeniku. FOTO: AFP

Na Zahodu največ evidentiranih okužb v ZDA

Statistika smrti zaradi okužbe s koronavirusom na Kitajskem narašča, v zadnjih 24 urah je življenje izgubilo 57 ljudi. Za posledicami okužbe je doslej umrlo 362 ljudi, število okuženih je preseglo 17.205, poroča tiskovna agencija AFP.Zunaj kontinentalne Kitajske je število potrjenih okužb v približno 25 državah preseglo sto, doslej so edino smrt zaradi okužbe zunaj Kitajske potrdili na Filipinih.Večina žrtev in okuženih se še vedno nanaša na Wuhan in provinco Hubei. Danes so v Wuhanu odprli prvo novo bolnišnico za okoli tisoč pacientov, zgrajeno v zgolj osmih dneh, odprtje druge napovedujejo za pojutrišnjem.BBC poroča, da število ljudi, pri katerih sumijo okužbo, trenutno znaša 21.558, 152.700 ljudi je na opazovanju, 475 ljudi so iz bolnišnic odpustili. Kitajci sicer pričakujejo, da bo epidemija dosegla največji obseg v desetih dneh do dveh tednih.Iz Hongkonga danes poročajo o stavki zdravstvenih delavcev, ki zahtevajo popolno zaporo meje s Kitajsko. Železniška in ladijska povezava sta že prekinjeni, a zdravniki zahtevajo popolno zaporo meje.Oblast stavkajočim odgovarja, da bi popolna zapora kršila nasvete Svetovne zdravstvene organizacije. V Hongkongu je sicer potrjenih 15 primerov okužb.Zunaj Kitajske so doslej na kamboškem zdravstvenem ministrstvu poročali o enem primeru, 60-letnem moškem, ki je prišel iz Wuhana. Indijsko zdravstveno ministrstvo je včeraj potrdilo drugi primer v državi.Na japonskem zdravstvenem ministrstvu so v soboto poročali o treh novih primerih, s katerimi je število okužb v državi zraslo na 20, vključno z dvema primeroma potrjenega prenosa s človeka na človeka. Novi primeri so bili pri treh ljudeh, ki so se iz Wuhana vračali z leti, ki jih je organizirala vlada.V igralniškem središču Macau, ki je priljubljeno med kitajskimi celinskimi turisti, so potrdili osem primerov. Prav tako osem primerov je v Maleziji, vsi so kitajski državljani. V Nepalu so doslej poročali o enem primeru, moškem, ki je prispel iz Wuhana. Tudi moški, ki je umrl na Filipinih, je bil iz Wuhana, sicer pa so v tej državi potrdili še dva primera.V Singapurju so v soboto potrdili dve novi okužbi, s čimer se je skupno število tamkajšnjih okuženih povzpelo na 18. Južna Koreja jih je doslej potrdila 15. Šrilanka je potrdila eno okužbo pri 43-letnem kitajskem turistu iz province Hubei. Na Tajvanu so do zdaj odkrili deset primerov, med njimi sta dve sedemdesetletni kitajski turistki. Tajci so objavili 19 potrjenih okužb, Vietnam jih je prijavil skupno osem. Prvi primer so zabeležili tudi v Združenih arabskih emiratih.Na Zahodu so štiri primere potrdili v Kanadi, enajst v ZDA, v Franciji šest, v Nemčiji deset, v Italiji, Veliki Britaniji in Rusiji so potrdili dve okužbi, po en primer so ugotovili na Švedskem in v Španiji.Nov koronavirus se kaže kot usodnejši od virusa sarsa (sindrom akutnega oteženega dihanja), ki je na Kitajskem izbruhnil leta 2002. V letih 2002 in 2003 je povzročil 774 smrti, razširil pa se je na več kot 20 držav.