Koronavirus zahteval več kot 3000 življenj, novi okužbi v Gorici in na Reki

V Sloveniji doslej 208 testov

V Sloveniji so do včeraj do 18. ure opravili 208 testov, vsi so negativni, so zapisali na spletnih straneh vlade. Pri tem ugotavljajo, da je pojav prve potrjene okužbe pri nas le še vprašanje časa. Današnjih podatkov še ni.



Turisti z maskami ob rimskem Vittorianu. Okužbe so potrdili v vseh italijanskih regijah z izjemo dveh na jugu države, Molizeja in Bazilikate. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Na Hrvaškem doslej osem okužb

Navijač Lazia na tekmi med to ekipo in Bologno na rimskem olimpijskem stadionu. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

V Avstriji 14 okuženih

Število umrlih zaradi okužbe s koronavirusom oziroma bolezni covid-19, ki jo virus povzroča, je preseglo število 3000, poroča mednarodni tisk. Okoli 90 odstotkov vseh smrtnih primerov se še vedno nanaša na kitajsko provinco Hubei, a so smrti zaradi te bolezni bile že v desetih drugih državah.Po svetu je trenutno potrjenih okoli 89.000 okužb ljudi. Ozdravljenih je nekaj več kot 45.000 ljudi.Prve primere okužb so v Evropi nazadnje potrdili še, denimo, na Irskem, Češkem in v Luksemburgu. Doslej so okužbe ugotovili v več kot 60 državah. V Sloveniji še vedno ne. Za slovensko območje so najzanimivejši podatki iz neposredne bližine. Italija še vedno ostaja najbolj prizadeta evropska država, v Gorici so odkrili drugi primer, o novi okužbi poročajo tudi Hrvati.V Italiji je po najnovejših podatkih tamkajšnje civilne zaščite število okuženih 1577, med temi jih je devet odstotkov obolelo za težjo obliko bolezni. Gre za 140 oseb v intenzivni oskrbi, od teh jih je kar 109 v Lombardiji.Število smrtnih primerov v Italiji je seglo do 34, za zdaj poročajo o le 83 ozdravljenih. Okužbe so potrdili v vseh italijanskih regijah z izjemo dveh na jugu države, Molizeja in Bazilikate. Po podatkih vodje civilne zaščiteje Italija odkupila pet milijonov zaščitnih mask za prebivalstvo, jutri jih bodo v obtok plasirali 400.000.V Furlaniji - Julijski krajini se je število okuženih povzpelo na osem. Po trije se nahajajo v Trstu in Vidmu, dva sta v Gorici, poroča tržaški Il Piccolo. Nihče med njimi ni huje obolel, nahajajo pa se v domači karanteni. V tovrstni izolaciji se sicer v Furlaniji - Julijski krajini nahaja 122 ljudi. Novoodkriti primer okužbe v Gorici je povezan s prvim.Predsednik regijeje, zatem ko je dosegel potrditev v Rimu, podpisal podaljšanje zaprtja šol in univerz do 8. marca. Te bodo zaprte tudi v drugih bližnjih italijanskih regijah.Od danes dalje pa bodo vrata ponovno odprli kinematografi, muzeji in gledališča.Na Hrvaškem so po poročanju portala Index odkrili osmi primer okužbe, in sicer na Reki. »Iz Klinike za infekcijske bolezni dr. Frana Mihaljevića v Zagrebu so potrdili okužbo še ene osebe, kar pomeni, da je število doslej potrjenih primerov osem, gre pa za osebo, ki je bila v bližnjem stiku z osebo iz Reke,« so objavili v hrvaški civilni zaščiti.Na Reki se je okužilo pet oseb, vse so bile v stiku z okuženim, ki se je vrnil iz Italije. V Zagrebu so okuženi trije.Avstrijci so doslej po podatkih tamkajšnjega zdravstva opravili 1826 testov in odkrili 14 okužb. Osem primerov na Dunaju, po dva na Tirolskem in v Spodnji Avstriji, po enega pa v avstrijski Štajerski in Salzburgu.