Koronavirus zaznan na vseh celinah z izjemo ene

Kitajska kot zgled

Število nanovo odkritih okužb na Kitajskem je že nekaj časa v upadu. Foto: AFP



Svetovna žarišča

Prizor iz Milana. Foto: REUTERS/Yara Nardi

Čeprav število okužb z novim koronavirusom od torka dalje hitreje narašča izven Kitajske, kjer se je virus konec lanskega leta prvič pojavil , kot pa znotraj nje, predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) opozarjajo, da širjenje števila obolelih po vsem svetu še ni zadosten razlog za razglasitev pandemije.Že sama beseda je lahko problematična, poudarjajo, če se za njeno uporabo odloča brez previdne in jasne analize dejstev. »Njena nepremišljena uporaba nima nikakršnega pozitivnega učinka, ampak kvečjemu povečuje nevarnost spodbujanja nepotrebnega in neupravičenega strahu, stigme ter paralize sistemom,« je med predstavitvijo najnovejših ugotovitev glede širjenja virusa povedal generalni direktor WHO. »Hkrati lahko zbudi vtis, da nam je virus ušel izpod nadzora, kar ni res. Smo v bitki, ki jo je mogoče dobiti, če sprejmemo prave odločitve,« je poudaril Ghebreyesus.Poleg umerjenih besed so iz iste ustanove prišla tudi opozorila, da svet na pandemijo ni pripravljen. To oceno je podal, ki je kot vodja posebne misije WHO preverjal učinkovitost ukrepov za preprečitev širjenja virusa na Kitajskem. »Pripravljeni morate biti na upravljanje [večjih izbruhov] … in to po hitrem postopku,« je opozoril v izjavi za svetovne medije. Kitajsko je izpostavil kot zgled za vse države, ki poskušajo z različnimi ukrepi preprečiti širjenje virusa, ki je po svetu zahteval več kot 2700 smrtnih žrtev, od katerih je bila velika večina Kitajcev.Vse več indicev je, da se širjenje virusa v državi izvora umirja, medtem ko zunaj nje narašča in bo po vsej verjetnosti raslo še vsaj nekaj tednov. A širjenje virusa v Italiji, Južni Koreji in Iranu, ki so postala največja žarišča izven Kitajske, po besedah strokovnjakov zato ni nič manj zaskrbljujoče.Iz Italije (374 okuženih, 12 mrtvih) se je virus v zadnjih dneh razširil v več evropskih držav. Primeri okužb so bili potrjeni v Avstriji, Španiji, Nemčiji, Švici, Grčiji, Severni Makedoniji, na Hrvaškem in v Franciji, kjer so včeraj zabeležili tudi prvo žrtev med francoskimi državljani. Daleč največje žarišče virusa zunaj Kitajske je še vedno Južna Koreja (1261 okuženih, 12 mrtvih), kjer je število primerov v zadnjem tednu eksponentno naraslo. Širjenje virusa v Iranu (139 okuženih, 19 mrtvih) je medtem sprožilo preplah v širši bližnjevzhodni regiji, zaradi česar je več sosednjih držav zaprlo svoje meje z islamsko republiko.Na seznamu držav, kjer so potrdili prve primere virusa, je od danes tudi Brazilija, kjer so okužbo z virusom odkrili pri 61-letniku, ki je bil ta mesec na potovanju v Italiji. Prisotnost koronavirusa je bila s tem potrjena na vseh celinah z izjemo Antarktike.