Korupcija je temeljni problem Republike Srbske

Leta 1969 rojeni Branko Blanuša, kandidat opozicije za predsednika entitete Republika Srbska na jutrišnjih predčasnih volitvah, je doktor elektrotehniških znanost, profesor in nekdanji dekan banjaluške fakultete za elektrotehniko Branko Blanuša. Skromnega profesorja opisujejo kot popolno nasprotje Milorada Dodika in njegovih podpornikov, v politiki deluje kot član mestnega sveta Banjaluke, kjer predstavlja stranko SDS.

Kakšna so vaša pričakovanja pred jutrišnjimi volitvami?

Jutri pričakujem zmago. Pričakujem, da bomo od tega dne naprej začeli graditi drugačno Republiko Srbsko.

Kaj kažejo zadnje projekcije rezultatov?

Zagotovo vemo, da v Banjaluki prepričljivo vodim. V zadnjih dneh smo prejemali različne podatke, ki zvenijo zelo spodbudno, ko gre za celotno Republiko Srbsko.

Kakšna prihodnost po vašem mnenju čaka obsojenega Milorada Dodika?

Iskreno povedano, ne bi se ukvarjal s prihodnostjo nekdanjega predsednika. Osredotočen sem le na prihodnosti Republike Srbske. Zato sem kandidiral za predsednika. To so izjemno pomembne volitve, ki bi lahko določile usodo entitete.

Če vam uspe, kakšen predsednik boste?

V primerjavi s prejšnjim bom drugačen predsednik. Zmanjšal bom proračun predsednika Republike Srbske. Od proračuna predsednika, torej od 77 milijonov mark (39,4 milijona evrov), kolikor znaša trenutni proračun, je sedem realno dovolj za delovanje institucije. To razliko bomo vrnili ljudem.

Že s tem zneskom lahko državljani občutijo oprijemljivo spremembo. Srbska mora postati država, iz katere ljudje ne bežijo, ampak v njej načrtujejo svoje življenje in svojo prihodnost.

Na kratko, prosim, opišite svoj program.

Ko bom zmagal na volitvah, bom pokazal, da je mogoče zgraditi drugačno, ponosno Republiko Srbsko – državo, v kateri vlada ne ponižuje svojih državljanov, temveč jim zagotavlja pogoje za dostojno življenje. Želim si Republiko Srbsko, v kateri ni privilegiranih in marginaliziranih, ampak smo vsi enaki pred zakonom in institucijami.

Kar zadeva konkretne rešitve, sem pripravil več osnutkov zakonov, ki jih bom kot predsednik Republike Srbske predložil narodni skupščini in ki se nanašajo na najpomembnejša, pereča vprašanja v naši družbi.

Najprej se bomo podali v resen boj proti korupciji na visoki ravni. Predlagal bom zakon o ustanovitvi novega, neodvisnega organa, katerega edina naloga bo obravnavanje primerov korupcije na najvišjih ravneh in preverjanje izvora premoženja vseh funkcionarjev. Ne bo več nedotakljivih – od županov do ministrov.

Kaj to pomeni za ljudi in za Republiko Srbsko? Ko bomo zajezili in zmanjšali korupcijo na visoki ravni, bo denar, ki danes konča v žepih režimskih uradnikov, preusmerjen v plače in pokojnine, veteranske dodatke in subvencije. Ta denar ostane ljudem.

Povrniti moramo tudi ugled instituciji predsednika države. K temu bo prispevalo tudi dejstvo, da bom predsednik vseh državljanov, za razliko od prejšnjega, ki je odkrito rekel: »Sem vaš predsednik, nisem pa vaš«. Ne sme več biti delitve na naše in njihove, na privilegirane in marginalizirane.

Sogovornik obljublja, da bo pošten in zanesljiv sogovornik tudi partnerjem v drugi entiteti, Federaciji BiH. FOTO: osebni arhiv

Drugič, javno porabo bomo postavili pod nadzor državljanov. Vsak razpis, vsaka ponudba, vsaka pogodba in vsako plačilo bo javno dostopno in enostavno preverljivo. To bo ustavilo prirejanje razpisov in naročil. To je ključnega pomena, saj danes ta naročila končajo na zasebnih računih, v prihodnosti pa bo denar šel tja, kjer je resnično potreben – v šole, bolnišnice in ceste.

Tretjič, zaščitili bomo naše naravne vire in nacionalni interes. Vse pogodbe in vse odločitve o naših mineralih, vodah in gozdovih bodo javne in bodo morale prestati preizkus nacionalnega interesa. Preizkus je preprost: ali koristi državljanom ali samo režimu? Nobena pogodba ne bo veljavna, če ne prestane tega preizkusa.

Del najemnine bo šel v poseben sklad za pokojnine in zdravstvo – tako da bodo bogastvo države lahko občutili ljudje, ne pa posamezniki na oblasti.

Zanima me vaš pogled na Evropsko unijo, kako menite, da lahko s svojo politiko pospešite pot Bosne in Hercegovine k članstvu v EU?

S svojo avtoriteto imam obveznost, da najprej in predvsem ozavestim državljane Republike Srbske, kako pomembno je pospešiti to pot, in da skupaj pritisnem na vse politične predstavnike, da resno opravljajo svoje delo.

Najvišji nacionalni interes Republike Srbske je, da dohiti Srbijo na poti v EU, in trenutno je Srbija kakih deset let pred nami. Ne smemo dovoliti, da Srbija vstopi v EU pred nami in da imamo na reki Drini zid EU. To bi nas kot narod veliko stalo, tako ekonomsko kot demografsko kot ekonomsko in kulturno.

Drugič, kot predsednik republike imam pooblastilo, da sklicujem tematske seje vlade in moj namen je, da jih sklicujem zelo pogosto prav na temo integracije v EU, da vidimo, kaj so ministri storili in zakaj nekaj zadržujejo. Vsak bo moral opraviti svoje delo in spremenil bom matriko vedenja vseh.

Ali menite, da BiH sodi v Nata?

Vključevanje v EU in Nato vidim kot regionalno vprašanje. Dokler Srbije ni tam, tudi mi nimamo kaj iskati v Natu. Ko bo to vprašanje prišlo na dnevni red, naj o njem na referendumu odločajo prebivalci Republike Srbske.

Kaj bi vaša zmaga pomenila za odnose z drugo entiteto, Federacijo BiH?

Nisem človek, ki se ukvarja s politiko in ki se ob odsotnosti lastne vizije in truda zateka v politiko kazanja s prstom, kot je to zdaj na vseh straneh. V meni bodo vsi, vključno s Federacijo, imeli poštenega sogovornika, ki je pripravljen delati v interesu vseh državljanov na podlagi Ustave Republike Srbske in Ustave Bosne in Hercegovine.

Smo enoten gospodarski in trgovinski prostor in imamo odgovornost zagotoviti, da naši ljudje živijo dostojanstveno od svojega dela in svojih dohodkov.

Demografija je eden največjih izzivov, kako boste pristopili k reševanju tega problema?

Danes iz Republike Srbske ljudje bežijo. Želim si, da bi bila bili prostor, kjer ljudje ostanejo in tukaj načrtujejo svojo prihodnost ter prihodnost svojih družin. Nihče pa noče živeti v državi, kjer te vladajoči režim vsak dan ponižuje.

Ključno je preprečiti, da bi javni denar šel v zasebne žepe, in končati prakso prirejenih razpisov in naročil. Danes smo po stopnji korupcije na samem vrhu med državami. Toda korupcija ni le moralni in etični problem. Je temeljni problem Republike Srbske.

Dejstvo, da so naše ceste slabe, da so naše bolnišnice in zdravstveni domovi neopremljeni, da nimamo zdravnikov, da so naše šole v katastrofalnem stanju, da so naše pokojnine mizerne, da so mizerni tudi različni dodatki in subvencije različni – vse to ima svoj neposredni vzrok v korupciji.

Stvar je zelo preprosta – takoj, ko se bo ustavilo plenjenje javnega denarja in različni triki, po zaslugi katerih se režim bogati, bo za ljudi veliko več denarja!

Sogovornik obljublja, da bo pošten in zanesljiv sogovornik tudi partnerjem v drugi entiteti, Federaciji BiH. FOTO: osebni arhiv

Pa res verjamete, da lahko vse to uredite?

Resnično verjamem, da je drugačna Republika Srbska mogoča. Ko rečem drugačna, mislim na takšno, v kateri ljudje ne živijo v večni negotovosti. Ta izjemno neodgovoren režim, kot ga imamo danes pri nas na oblasti, je ljudstvo ugrabil in ga drži v svoji pesti- v nenehnem vzdušju strahu, ne varnosti in negotovosti, da bi čim dlje ostal na oblasti in užival vse možne privilegije.

Zato navaden človek živi v nenehnem krču. To ni življenje. Ljudje sklonijo glave, se pridružijo vladajoči stranki, da bi dobili službo, bojijo se reči kaj proti vladi, da ne bi postavili pod vprašaj lastnega obstoja in obstoja svoje družine, medtem ko jih hkrati predstavniki režima ustrahujejo z nenehnimi grožnjami od zunaj in se pretvarjajo, da so veliki domoljubi.

To ni življenje. Zato veliko število ljudi odhaja - izgubili smo več deset tisoč ljudi. Preprosto ljudje nočejo več, da bi jih kdo poniževal. Zato pravim - vsakemu človeku bom povrnil dostojanstvo! To je Republika Srbska, ki bi jo rad videl, kjer ljudje živijo dostojanstveno in svobodno.

Slovenska podjetja so verjetno med največjimi vlagatelji pri vas, kakšne spremembe lahko pričakujejo, če pridete na oblast?

Veselim se vsakega vlagatelja, vsakega delovnega mesta. Kot predsednik si bom prizadeval za politično stabilnost, brez katere ni naložb. Prav tako mi nikoli ne bi prišlo na misel, da bi podpiral ali podpisoval zakonske rešitve, ki bodo obremenile gospodarstvo. Vsak takšen akt bom vrnil v ponovno obravnavo in vlado pozval, naj sprejme predpise za lažje vlaganje in stabilnejše gospodarsko okolje.

Ljubljana se pogosto omenja kot destinacija, kamor je odteka znaten del kapitala iz RS, ne nujno legalen. Kaj boste storili glede tega?

To je v prvi vrsti delo vaših preiskovalnih organov, policije in tožilstva. Oblasti v Republiki Srbski bom pozval k polnemu sodelovanju in k temu, da vse zahtevane informacije dajo na voljo slovenskim organom ter da hitro in učinkovito posredujejo vse zahtevane informacije. Kriminal ne pozna meja in to je problem, ki ga moramo skupaj rešiti v interesu tako Slovenije kot Republike Srbske.

_____

/

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.