Korupcija najeda ukrajinsko obrambo

Med tem ko je ruski voditelj Vladimir Putin »Trumpov načrt« za mirno rešitev ukrajinskega konflikta označil zgolj kot okvirne točke za pogovore, so v Kijevu organi za boj proti korupciji iz igre izločili enega o njihovih glavnih pogajalcev. Zjutraj so pri Andriju Jermaku, ki je vodil kabinet ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in bil eden od glavnih ukrajinskih pogajalcev o mirni rešitvi konflikta, opravili hišno preiskavo, zvečer pa je eden od najvplivnejših ljudi v državi sporočil, da je odstopil.