    Svet

    Korupcija najeda ukrajinsko obrambo

    Zaradi sumov o korupciji je odstopil vodja kabineta predsednika države, ki je bil eden od glavnih ukrajinskih mirovnih pogajalcev.
    Odstopljeni Andrij Jermaka (desno) je bil eden od glavnih ukrajinskih pogajalcev o mirni rešitvi konflikta. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    Odstopljeni Andrij Jermaka (desno) je bil eden od glavnih ukrajinskih pogajalcev o mirni rešitvi konflikta. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    Boris Čibej
    28. 11. 2025 | 18:48
    28. 11. 2025 | 19:00
    4:43
    Med tem ko je ruski voditelj Vladimir Putin »Trumpov načrt« za mirno rešitev ukrajinskega konflikta označil zgolj kot okvirne točke za pogovore, so v Kijevu organi za boj proti korupciji iz igre izločili enega o njihovih glavnih pogajalcev. Zjutraj so pri Andriju Jermaku, ki je vodil kabinet ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in bil eden od glavnih ukrajinskih pogajalcev o mirni rešitvi konflikta, opravili hišno preiskavo, zvečer pa je eden od najvplivnejših ljudi v državi sporočil, da je odstopil.

    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni narok

    S kolom, pestmi in brcami nad policista in policistko

    Uniformiranca sta poskušala zagotoviti varnost domačinoma, ki jima je grozila romska družina.
    Tanja Jakše Gazvoda 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Mirovni sporazum daleč, ruska ofenziva blizu

    Trump se bo srečal z Zelenskim, pa tudi s Putinom, šele takrat, ko bo dogovor bolj ali manj sklenjen.
    Boris Čibej 27. 11. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Izginula lepotica

    Pogrešane vplivnice Stefanie še ni, aretirali že tri Slovence

    Preverjanje zažganega avtomobila osumljenca ni dalo dodatnih sledi o Stefanie, ki je pogrešana že pet dni.
    Tomica Šuljić 27. 11. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljanski Minipleks

    Podhod Ajdovščina šel od grdega račka do laboda. Kako je z novim kinom?

    Gradbeno dovoljenje naj bi na MOL pridobili v drugi polovici prihodnjega leta. Projekt je v mestnem proračunu ocenjen na 19,6 milijona evrov.
    Manja Pušnik 28. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Novice  |  Svet
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Novice  |  Črna kronika
    Šport  |  Zimski športi
    Gospodarstvo  |  Novice
    Novice  |  Črna kronika
    Šport  |  Zimski športi
    Gospodarstvo  |  Novice
