Koruptivnemu Netanjahuju (še) ni treba odstopiti

Obtožnica zaradi podkupovanja, poneverb in zlorabe zaupanja

Izraelski generalni tožilec Avičaj Mandelbilt je v četrtek vložil obtožnico proti premieru Benjaminu Netanjahuju. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Ne aprilske ne septembrske volitve v Izraelu niso prinesle večinske vlade.

Nove volitve na vidiku

Netanjahujevi podporniki protestirajo dan po tem, ko je tožilstvo objavilo obtožbe zaradi korupcije. FOTO: Corrina Kern/Reuters

Izraelski premierlahko ostane na položaju, čeprav je uradno obtožen korupcije, je v ponedeljek sporočil izraelski generalni tožilec. V izjavi za javnost je navedel, da ni nobenih zakonskih razlogov, zaradi katerih bi moral Netanjahu odstopiti, ampak bo to dolžan storiti šele, če bo pravnomočno obsojen, poroča STA.Izraelska zakonodaja namreč določa, da v nasprotju z ministri, ki morajo odstopiti, če je proti njim izdana obtožnica, premieru ni treba, dokler ni pravnomočno obsojen.Netanjahuja, ki ga je tožilec Mandelbilt v četrtek uradno obtožil korupcije zaradi podkupovanja, poneverb in zlorabe zaupanja, je sicer že več politikov pozvalo k odstopu.Obtožnica je premiera z najdaljšim stažem v zgodovini Izraela doletela v času, ko se judovski državi obetajo tretje parlamentarne volitve v letu dni. Tako aprilske kot septembrske volitve so namreč prinesle neodločen izid, po njih pa ne Netanjahuju ne njegovemu glavnemu izzivalcuni uspelo oblikovati vlade.Sredinska Modra in bela stranka, ki jo vodi Ganc, je na septembrskih volitvah dobila sedež več v knesetu od Netanjahujevega desnega Likuda. Kneset ima zdaj še manj kot tri tedne časa, da najde kandidata za mandatarja, ki bi mu uspelo zbrati podporo več kot polovice od 120 poslancev – ali pa bodo morali sklicati nove volitve.V vmesnem času na čelu izraelske vlade kot začasni premier ostaja Netanjahu. Obtožbe proti njemu se nanašajo na tri različne primere korupcije. Zaradi poneverb in zlorabe zaupanja je obtožen v primerih »1000« in »2000«, zaradi podkupovanja, poneverb in zlorabe zaupanja pa v primeru »4000«. Netanjahu vse obtožbe zavrača kot politično motivirane.