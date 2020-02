Kosovo ima še enega uporniškega voditelja

Nespremenljivost meja



Kaznovanje zločinov

Albin Kurti je postal novi predsednik kosovske vlade proti volji Washingtona. FOTO: Armend Nimani/AFP



Obračun s korupcijo

Čeprav je uporniški voditelj Samoopredelitvepostal novi predsednik kosovske vlade proti volji Washingtona, to ne pomeni, da ZDA ne bodo več pritiskale na Prištino. Prazen prostor v regiji, ki je nastal zaradi EU, so zapolnile ZDA, ki so imenovale kar dva posebna odposlanca za Balkan.Na prvem plenarnem zasedanju kosovskega parlamenta so včeraj poslanci dveh največjih strank, Samoopredelitev in Demokratska zveza Kosova (LDK), in etničnih manjšin pričakovano izvolili vlado na čelu s premierom Albinom Kurtijem. Za njegovo vlado je glasovalo 86, proti pa 10 od 120 poslancev. Ne glede na to, da ima vlada na videz udobno parlamentarno večino, je to pisana in šibka koalicija brez resnih možnosti za preživetje, če se ne bo uklonila ameriškim interesom.Vodji Samoopredelitve Kurti in LDKsta dan pred iztekom roka dosegla koalicijski dogovor, predmet pogajanj od volitev 6. oktobra lani pa je bila delitev položajev v vladni administraciji. Po tem dogovoru se je Samoopredelitev odpovedala položaju predsednika parlamenta, čeprav je bil nanj že imenovan njihov poslanec, o izvolitvi predsednika države pa se bodo pogajali, ko bo sedanjemu vodji državepotekel mandat.Po programu nove vlade tema dialoga o normalizaciji odnosov Srbije s Kosovom ne more biti sprememba obstoječih meja in zamenjava ozemelj. Ta ideja še ni mrtva, v igri pa je bila, ko sta Thaçi in njegov srbski kolegaposkusila presekati kosovski gordijski vozel. Na kosovski strani bo vodil dialog Kurti in ne Thaçi, in sicer na podlagi platforme, ki jo bo sprejel parlament. Cilj je, da bo Srbija priznala neodvisnost Kosova.Vlada bo pred nadaljevanjem dialoga proučila dosežene sporazume pod okriljem EU, tudi dogovor o oblikovanju skupnosti srbskih občin (ZSO), ki ga Priština še ni izpolnila, ker je proti temu, da bi ZSO imela izvršne pristojnosti. V programu tudi ni predvidena odprava stoodstotnih carin na uvoz blaga iz Srbije in BiH, ki jo zahtevata Bruselj in Washington.Po Kurtijevi napovedi vlada načrtuje sprejetje zakona o vojnih zločinih, genocidu in zločinih proti človečnosti in agresiji ter ustanovitev inštituta za vojne zločine, ki bo pomagal tožilstvu pripraviti obtožnico proti Srbiji na mednarodnem sodišču za vojne zločine. Kurti je sporočil Beogradu, da bo zahteval odgovornost za storjene vojne zločine in povračilo vojne škode.Priština in Tirana načrtujeta vzpostavitev skupnega energetskega območja Kosova in Albanije. Novo vlado je podprl albanski premier, ki pričakuje odprtje vprašanja svobode gibanja državljanov in podjetij. Kurti je pred časom za Delo pojasnil​, da je bila meja med Kosovom in Albanijo meja Jugoslavije in pozneje Srbije, nikoli pa ne albanska. Novi premier se je ogradil tudi od ideje o veliki Albaniji.Vlado bo sestavljalo 15 ministrstev, od teh bodo tri vodili predstavniki etničnih manjšin. Dve ministrstvi bo prevzela Srbska lista, ki ni podprla vlade. Po besedah vodje Srbske listese bo v parlamentu kljub temu borila za interese kosovskih Srbov. Kurti je napovedal, da bo njegova vlada razvojno naravnana, prizadevala si bo za uvedbo obveznega vojaškega roka in sprejetje zakona o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja.