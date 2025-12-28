Kosovo na novih volitvah išče rešitev politične blokade

Kosovo je danes izvedlo volitve, s katerimi namerava rešiti enoletni politični zastoj, poroča Reuters. Stranka premierja Albina Kurtija si ob tem prizadeva za večino, s katero bi lahko končala blokado, ki je ohromila parlament in zamudila možnost za mednarodno pomoč.

Gre za že druge letošnje volitve, po tem ko Kurtiju februarja ni uspelo sestaviti koalicije. Kot piše Politico, je bil Kurti na februarskih volitvah sicer jasni zmagovalec - prejel je približno 42 odstotkov glasov. Vendar pa stranka ni dosegla absolutne večine in ni uspela sestaviti koalicije z drugo stranko.

Predsednica Vjosa Osmani je novembra zato razpustila parlament in razpisala predčasne volitve. V primeru da volitve ne privedejo do izoblikovanja nove vlade, se bo kriza nadaljevala.

Volitve so se začele ob 7. uri zjutraj po lokalnem času in bodo končane ob 19. uri. Uradni rezultati bodo znani kmalu po koncu glasovanja.

»Če zmaga Kurti, ne bo sprememb, prav tako ne, če zmaga opozicija,« je dejal eden izmed volivcev. FOTO: Florion Goga/Reuters

Opozicijske stranke si ne želijo sodelovanja s Kurtijevo vlado, pri čemer so njihove kritike usmerjene predvsem v Kurtijev način ravnanja z zahodnimi zavezniki ter pristop do severa Kosova, kjer živi etnična srbska manjšina. Kurti je celo ponudil, da se odpove svojemu položaju premierja, da bi pomiril kritike opozicije, vendar brez uspeha.

Da bi pritegnil volivce, je Kurti obljubil višje plače za javne uslužbence, večje investicije v infrastrukturo in ustanovitev nove enote za pregon organiziranega kriminala. Opozicija pa se je osredotočila predvsem na izboljšanje življenjskih pogojev, kar je ključna skrb volivcev.

Na Kosovu ne objavljajo mnenjskih raziskav, zato izid volitev ni jasen. Nekateri menijo, da volitve ne bodo prinesle večjih sprememb. »Če zmaga Kurti, ne bo sprememb, prav tako ne, če zmaga opozicija,« je dejal eden izmed volivcev.

Kurti je po oddaji svojega glasu pozval ljudi, naj se udeležijo volitev, da bi okrepili legitimnost vlade. »Ko bodo znani rezultati, bomo hitro sestavili parlament in oblikovali novo vlado,« je dejal.

Kosovo čaka na članstvo v EU

Medtem Kosovo še vedno čaka na članstvo v EU. Država je prošnjo za članstvo vložila leta 2022, vendar do zdaj ni bilo večjih napredkov.

Kurti je po oddaji svojega glasu pozval ljudi, naj se udeležijo volitev, da bi okrepili legitimnost vlade. FOTO: Armend Nimani/Afp

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na vrhu EU-Zahodni Balkan prejšnji teden napovedala, da bo EU odpravila sankcije proti Kosovu zaradi napetosti v srbskem severu in sprostila več kot 400 milijonov evrov finančne pomoči.

Kosovo v primeru nesupešne sestavitve vlade pri tem tvega dostop do šestih milijard evrov vrednega Načrta rasti za Zahodni Balkan, saj mora za sprostitev sredstev izvesti reforme.

»Kosovo se že spopada z velikimi težavami zaradi petih držav EU, ki ne priznavajo Kosova, in država si ne more privoščiti še enega leta, izgubljenega zaradi politične nesposobnosti – izvoljeni politiki morajo zagotavljati rešitve, ne pa ustvarjati težav,« je za Politico dejal Besar Gërgi, strokovnjak za evropske integracije v Kosovski skupini za pravne in politične študije.

Kosova trenutno ne priznavajo Ciper, Slovaška, Španija, Grčija in Romunija.