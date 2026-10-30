Po umoru ženske, ki jo je ubil svak, suspendirali tožilki in 11 policistov

Na Kosovu je tožilski svet zaradi institucionalnih pomanjkljivosti suspendiral vodjo tožilstva v Peći, njeno namestnico, ki je bila tudi koordinatorka za primere nasilja v družini in 11 policistov, poroča kosovski portal Prishtina Insight.

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Pomanjkljivosti je razkril umor 49-letne ženske, ki je malo pred smrtjo prijavila nasilje v družini. Dogodek je sprožil proteste v Prištini, na katerih so udeleženci zahtevali odgovornost pristojnih institucij in odstope odgovornih.

Kosovska policija je na zahtevo policijskega inšpektorata suspendirala tudi 11 policistov z območja Peći. Med suspendiranimi so regionalni direktor policije, poveljnik policijske postaje in vodja preiskav.

Žensko iz Vitomirice pri Peći naj bi v nedeljo s sekiro umoril njen svak, le nekaj minut po tem, ko so jo policisti pospremili domov s policijske postaje, kjer je prijavila nasilje svojega moža. Zaradi umora je v sredo v Prištini protestiralo več sto ljudi. Protestniki so zahtevali odgovornost institucij, ki žrtve niso zaščitile, ter odstope notranjega ministra, pravosodne ministrice in župana Peći.

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Pozvali so tudi k razrešitvi in kazenskemu pregonu odgovornih v pravosodju in socialnih službah ter odločnejšim ukrepom za zaščito žensk pred nasiljem. Kosovski premier Albin Kurti je odgovornost za tragedijo pripisal pravosodju, ki je po njegovih besedah prezrlo številna opozorila. Pristojnim institucijam je naročil pripravo poročil o njihovem ravnanju. Po navedbah portala Prishtina Insight je bila 49-letnica že sedma ženska, ki jo je letos na Kosovu umoril družinski član.