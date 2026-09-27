Kosovo: zaradi suma vojnih zločinov v letih 1998 in 1999 aretirali devet Srbov

Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali devet Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998 in 1999. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupina pogrešanih intelektualcev

Po navedbah kosovske policije so aretacije povezane s primerom pogrešanih pripadnikov tako imenovane skupine intelektualcev iz Mitrovice, med katerimi so zdravniki, profesorji in aktivisti, ki so izginili 19. aprila 1999. Na severu Kosova v občini Zubin Potok so pred tem julija in avgusta izkopavali domnevna množična grobišča iz časa vojne na Kosovu v letih 1998 in 1999, kjer so našli ostanke najmanj 23 ljudi.

Srbski vladni urad za Kosovo je operacijo obsodil in dejal, da je bilo devet Srbov aretiranih pod pretvezo domnevne vpletenosti v vojni zločin. Po navedbah urada je bil namen akcije izvajanje dodatnega pritiska na Zubin Potok ter zastraševanje in izseljevanje preostalega srbskega prebivalstva.

Kosovski premier Albin Kurti govori po obisku na novo odkritega domnevnega množičnega grobišča v vasi Kalluder pri mestu Zubin Potok, 1. avgusta 2026. FOTO: Armend Nimani/AFP

Policijska operacija je sicer del več mesecev trajajoče preiskave vojnih zločinov na območju občine Zubin Potok, kjer so pred tem že aretirali tri druge osumljence, še navaja AFP. V vojni med srbskimi silami in kosovskimi Albanci je umrlo okoli 13.000 ljudi, še 4000 je bilo po koncu vojne pogrešanih. V desetletjih iskanja množičnih grobišč so našli ostanke več tisoč ljudi, vendar je še vedno pogrešanih 1600. Prizadevanja za njihovo iskanje otežujejo napeti odnosi med Beogradom in Prištino.