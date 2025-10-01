Kot da se genocid dogaja zunaj zgodovine, zunaj spomina

V nadaljevanju preberite:

Nobenega dvoma ni, da je na območju Gaze – tukaj in zdaj – najpomembnejša zaščita človeških življenj. Zato bi načeloma moral biti dobrodošel vsak mednarodni načrt, ki bi po dveh letih izraelskega genocida nad prebivalci palestinske enklave zagotovil konec množičnega pobijanja, rušenja, stradanja in razseljevanja.

»Mirovni« načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki zveni, kot da bi ga napisal izraelski premier Benjamin Netanjahu, kljub široki mednarodni podpori ni nič drugega kot etična demenca in udobno prelaganje odgovornosti in tega ne zagotavlja.

Nasprotno, o »miru« – o kakšnem miru le – namreč odločajo izvajalci in podizvajalci genocida, pri tem pa celotno težo prihodnosti Gaze – kakšne prihodnosti le – prenašajo na vojaško že bolj ali manj poraženi Hamas, ki se od zgodnjega jutra 7. oktobra 2023 obnaša kot največji zaveznik genocidnih izraelskih oblasti.