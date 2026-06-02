Kot detonacija: zrušila se je strešna plošča bodočega Zavoda za javno zdravstvo

Na Hrvaškem odmeva zrušenje dela objekta na gradbišču bodočega javnega zavoda v Varaždinu, ki je povzročilo tako močan hrup, da so ga opisali kot detonacijo. Skrb je toliko večja, ker se je nesreča zgodila na gradbišču bodočega zavoda za javno zdravstvo. Gre za investicijo, vredno 18 milijonov. Izvajalec del je GIC Gradnje iz Rogaške Slatine.

Kot poroča Hrvaška radiotelevizija, je do zrušenja masivne strešne plošče objekta oziroma strehe terase prišlo včeraj sredi belega dne. Na srečo ni bil nihče poškodovan. Sicer gre za območje, kjer je veliko delavcev in mimo katerega prehaja tudi več sto občanov ter bolnišničnega osebja. Državni inšpektorat je medtem gradbišče zaprl. Zakaj je do zrušenja prišlo, morajo še ugotoviti.

Bolnike in bolnišnično osebje prestrašil silovit pok

Včeraj nekaj po 11. uri je bolnike in bolnišnično osebje prestrašil silovit pok z gradbišča nove stavbe zavoda za javno zdravstvo, navaja HRT. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije Marin Bosilj je bil ob prizoru, ki ga je pričakal, pretresen. »Betonska plošča je padla na streho stavbe, bodočo teraso. Še vedno ne vem, kaj natančno se je zgodilo,« je navedel.

Danes delavcev na gradbišču ni. Državni inšpektorat izvaja nadzor, zavod pa je incident prijavil tudi policiji, ki prav tako opravlja poizvedbe. Izvajalec del, GIC Gradnje iz Rogaške Slatine, se je hitro odzval s sporočilom za javnost. »Žal nam je zaradi tega neljubega dogodka. Trenutno vsa prizadevanja usmerjamo v preiskavo in razjasnitev okoliščin. Vsa dela na gradbišču so do nadaljnjega ustavljena,« je sporočila Urša Cajzek iz družbe GIC, d. o. o.

Uradnih informacij o vzroku incidenta še ni. Incident se je sicer zgodil na stavbi, ki naj bi začela delovati na začetku prihodnjega leta.