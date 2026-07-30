Drzna tatvina: kot turista v muzej, ven pa z 2500 let staro keltsko ogrlico

Po odmevnem lanskem ropu v pariškem Louvru, o katerem naj bi nastala tudi dokumentarna serija, Blic poroča o novi drzni tatvini v Franciji. Iz muzeja v Burgundiji sta storilca odnesla približno 2500 let staro zlato ogrlico keltske princese.

Tatova sta se predstavila kot turista, okoli 10. ure vstopila v Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix v kraju Châtillon-sur-Seine, kupila vstopnici in nato z razstavnim predmetom mirno zapustila muzej.

Ukraden je bil edinstveni tork iz 24-karatnega zlata z arheološkega najdišča Vix. Gre za enega najpomembnejših predmetov s tega območja, ki je omogočal vpogled v življenje Keltov, domnevno pa ga je nosila princesa iz 6. stoletja pred našim štetjem.

Preiskovalci so v povezavi s tatvino prijeli in pridržali osumljenca, vendar francoska ministrica za kulturo Catherine Pégard ni razkrila njegove identitete niti domnevne vloge pri dejanju.

Francija krepi varovanje muzejev

Francoska vlada je po tatvini napovedala nacionalni načrt za izboljšanje varnosti muzejev, spomenikov in cerkva. Ukrepi naj bi zajeli več kot 3000 potencialno ogroženih ustanov, država pa je za posodobitev varnostne opreme že zagotovila 30 milijonov evrov.

Parlamentarna poročila in varnostna revizija Louvra so namreč pokazali, da so številni francoski muzeji nezadostno zaščiteni, zlasti pred storilci, ki napadejo podnevi, ko nočni alarmni sistemi niso vključeni. V prvi sklop okrepljenih ukrepov je bilo doslej vključenih 482 najbolj ogroženih lokacij.

Kopije niso rešitev

Po zadnjih tatvinah so nekateri strokovnjaki predlagali, da bi najdragocenejše izvirnike umaknili v depoje in jih nadomestili z replikami. Pégardova temu nasprotuje. »Kopije umetnin, ki jih nekateri predlagajo kot zamenjavo za izvirnike, shranjene v depojih, niso prava rešitev. Muzejske zbirke obstajajo zato, da jih ljudje vidijo, poslanstvo muzejev pa je, da jih delijo z javnostjo,« je dejala in poudarila, da mora varnost postati sestavni del delovanja muzejev.