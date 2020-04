Kovanje kompromisa med severom in jugom stare celine

Bruselj – Ko se bodo finančni­ ministri evrskega območja in EU jutri popoldne sestali na videokonferenci, je pričakovati, da se bodo strinjali vsaj o osnovnih usmeritvah za odzivanje na krizo v prihodnjih tednih in mesecih.Priprave na zasedanje so spremljali dramatični pozivi italijanskega premiera Giuseppeja Conteja in njegovega španskega kolega Pedra Sáncheza, češ da je na kocki usoda evra in Evropske unije. V krizi, ki da je največja po drugi svetovni vojni, pričakujejo solidarnost.Med drugim se zavedajo, da se bodo v boju z zdravstveno, gospodarsko in socialno krizo morale zadolževati. Zato da obnova Evrope po pandemiji ne ...