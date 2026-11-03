Kraja kriptovalut je za Pjongjang glavni vir deviz

Inženir s prenosnikom je potreboval 20 minut, da je z največje borze kriptovalut Binance ukradel 6,3 milijarde dolarjev. Zelo spreten heker je očitno dobil dostop do servisnega kontejnerja in vložil nalog za transakcijo velike količine kriptovalut. Generalni direktor družbe Binance Richard Teng je na družbenem omrežju x objavil, da tega ni bilo mogoče izvesti z enim klikom. Vsekakor je šlo za zelo zapleten proces. Kraja se je zgodila prejšnji četrtek. Ne le da so takoj zagnali akcijo za zamrznitev vsaj dela ukradenega denarja, temveč se je skoraj sočasno začela preiskava. Sodni izvedenci so kot verjetnega storilca hitro identificirali organizacijo TraderTraitor. Čeprav družba Binance ni uradno potrdila, kdo stoji za zgodovinskim vdorom, domnevajo, da gre za Severno Korejo, s katero je ...