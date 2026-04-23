Kralj Karel III. se v ZDA ne bo sešel z Epsteinovimi žrtvami

Britanski kralj Karel III. se med državniškim obiskom v ZDA prihodnji teden ne bo srečal z žrtvami Jeffreyja Epsteina, je zapisano v pismu odvetnikov, ki zastopajo kralja Karla in kraljico Camillo, v odgovoru na prošnjo ameriškega kongresnika Roja Khanno, demokrata iz Kalifornije, piše ameriški časnik New York Times.

Ameriški kongresnik Ro Khanna (na arhivski fotografiji) je Buckinghamsko palačo zaprosil, naj organizira zasebno avdienco med kraljem Karlom III. in Epsteinovimi žrtvami, ki zahtevajo odgovornost. FOTO: Brendan McDermid/Reuters

Khanna je Buckinghamsko palačo zaprosil, naj organizira zasebno avdienco med monarhom in Epsteinovimi žrtvami, ki zahtevajo odgovornost. »Kralj in kraljica sta dosledno jasno izražala svojo podporo vsem žrtvam zlorab, ne glede na to, kje in kakor koli so bile storjene,« je zapisano v pismu, ki ga navaja New York Times. Dodali so, da se zaradi »tekočih policijskih preiskav« v Združenem kraljestvu kralj Karel »ne bo mogel srečati s preživelimi ali neposredno komentirati zadev, ki so predmet preiskave«.

Afera Epstein se je v Veliki Britaniji osredotočila na kraljevega brata Andrewa Mountbatten-Windsorja (na arhivski fotografiji) in njegov odnos s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Jordan Pettitt/AFP

Afera Epstein se je v Veliki Britaniji osredotočila na kraljevega brata Andrewa Mountbatten-Windsorja in njegov odnos s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom; Andrewa so februarja aretirali zaradi obtožb o zlorabah javnega položaja, menda zaradi posredovanja zaupnih dokumentov Epsteinu, pri čemer je sam zanikal kakršno koli kršitev.

Ro Khanna, ki je bil v Washingtonu med najbolj glasnimi zagovorniki širšega razkritja dokumentov, povezanih z Epsteinom in njegovo dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell, je prošnjo sprva predstavil kot priložnost za preživele, da se neposredno pogovorijo z enim najvidnejših voditeljev držav na svetu o zlorabah, ki so jih utrpeli, poroča New York Times.

Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein sta bila vpletena v celo vrsto spolnih zlorab. FOTO: pravosodno ministrstvo ZDA/Reuters

V pismu, poslanem prejšnji mesec, je Khanna zapisal: »Spoštljivo vas prosim, da se zasebno srečate z žrtvami zlorab Jeffreyja Epsteina in Ghislaine Maxwell, da se bodo lahko neposredno pogovorili z vami o tem, kako so jih močni posamezniki in institucije pustili na cedilu.«

Kraljeva zavrnitev srečanja z Epsteinovimi žrtvami je prišla pred načrtovanim slavnostnim obiskom ZDA ob 250. obletnici ameriške deklaracije o neodvisnosti. Kralj in kraljica naj bi Washington obiskala od 27. do 30. aprila in se udeležila državne večerje v Beli hiši, nagovora na skupnem zasedanju kongresa in vrste spominskih dogodkov.

Za Karla III. bo to trenutek za razmislek o tem, kako so se Združene države Amerike in Velika Britanija zbližale po razglasitvi ameriške neodvisnosti od britanske monarhije, da bi skovali ene najtesnejših varnostnih, vojaških in gospodarskih vezi na svetu, medtem ko bo za ameriškega predsednika Donalda Trumpa to še ena priložnost, da se prepusti svoji ljubezni do britanske kraljeve družine, piše Reuters.

Kraljevi obisk prihaja v času najslabših odnosov med državama od sueške krize leta 1956, pri čemer je Trump večkrat kritiziral britanskega premiera Keira Starmerja zaradi njegove zavrnitve sodelovanja pri napadu na Iran in izrekel vrsto omalovažujočih pripomb o britanskih vojaških zmogljivostih.

Kakor je za Reuters povedal nekdanji britanski veleposlanik v Washingtonu Nigel Sheinwald, obisk ni namenjen ozdravitvi trenutnih sporov med vladama, ampak bi pokazal vezi, ki segajo veliko globlje od posameznikov. »Pri tem obisku gre precej bolj kot pri katerem koli drugem obisku za dolgoročno prihodnost. Gre za temelje odnosov med našima narodoma, našima državama. Ne gre za to, kaj se dogaja danes,« je dejal Sheinwald.

Karlovo potovanje v nekaterih pogledih spominja na tisto, ki ga je leta 1957 opravila njegova mati kraljica Elizabeta II., leto dni zatem, ko je sueška kriza povzročila pretrese na Bližnjem vzhodu, ko so bile britanske, francoske in izraelske čete prisiljene končati invazijo na Egipt pod pritiskom ZDA. Njen mehki diplomatski obisk je očaral tedanjega ameriškega predsednika Dwighta Eisenhowerja in pomagal zgladiti odnose med zaveznicama, piše Reuters.

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla med ogledom razstave v čast kraljice Elizabete II. v Britanskem muzeju aprila letos. FOTO: Ian Vogler/Reuters

Po februarski aretaciji Andrewa Mountbatten-Windsorja si je kralj Karel III. prizadeval omejiti svoje javne komentarje o primeru in v izjavi za javnost povedal, da »medtem ko se ta postopek nadaljuje, ne bi bilo prav, da bi o tej zadevi nadalje komentiral«.

Kongresnik Khanna je v sredo izjavil, da je razočaran in da odločitev Buckinghamske palače po njegovem mnenju kaže na zadržanost kralja Karla, da bi izrazil podporo žrtvam zlorab Jeffreyja Epsteina. »Britansko monarhijo lahko razumemo kot ostanek kolonializma in imperializma,« je dejal, »ali pa kot sodobno silo, ki se zavzema za pravice žensk in človekove pravice.« Dodal je, da upa, da bo kralj ponovno premislil o srečanju ali pozivu k odgovornosti, še piše New York Times.