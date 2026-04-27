Kraljev obisk po streljanju v Washingtonu: Trump obljublja, da bo zelo varen

Britanski kralj Karel III. bo danes začel svoj štiridnevni državniški obisk v Združenih državah Amerike. Po sobotnem napadu v Washingtonu, kjer je oboroženi moški pridobil dostop do dogodka in streljal, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bo kralj »zelo varen«. Streljanje na večerji dopisnikov Bele hiše se je sicer zgodilo manj kot 48 ur pred obiskom. Kralj in kraljica Camilla bosta med obiskom večino časa preživela v Beli hiši, udeležila pa se bosta tudi nekaj dogodkov na drugih lokacijah, je za CBS povedal Trump.

Program bo večinoma potekal po načrtih, je sporočila Buckinghamska palača, britanska vlada pa upa, da bi to lahko ublažilo diplomatske napetosti. Trump je kritiziral britanskega premierja Keira Starmerja, ker ni podprl ZDA v konfliktu z Iranom, zato so se med zaveznikoma pojavila nesoglasja. Britanski veleposlanik v ZDA, Christian Turner, je dejal, da bo obisk namenjen »obnovi in oživitvi edinstvenega prijateljstva« med državama, navaja BBC.

Obisk deležen kritik

Osrednji diplomatski dogodek bo jutrišnji kraljev govor ameriškemu kongresu, v katerem bo moral britanski monarh najti ravnovesje med uveljavljanjem stališč vlade v Londonu in ohranjanjem prijateljskih odnosov s Trumpom.

Kralj in kraljica bosta danes s Trumpom in Melanio najprej v Beli hiši spila čaj, potem pa se udeležila vrtne zabave s pomembnimi gosti, ki povezujejo ZDA in Združeno kraljestvo.

Britanski veleposlanik v ZDA Christian pa je opredelil tri strateške prednostne naloge: naložbe, vojaško sodelovanje in spodbujanje povezav med ljudmi, vključno s turizmom in izobraževanjem.

Obisk je bil deležen tudi nekaterih kritik, med drugim s strani vodje liberalnih demokratov Eda Daveyja, ki je pozval k njegovi odpovedi in ameriškega predsednika označil za »nezanesljivega«. Poslanka Emily Thornberry, ki predseduje Odboru za zunanje zadeve, pa je dejala, da je še vedno »zaskrbljena« zaradi morebitnih diplomatskih posledic obiska.