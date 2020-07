Kraljeve zdravstvene težave odložile obisk iraškega premierja

Iz Savdske Arabije, ki se zaradi nizkih cen nafte sooča z gospodarsko krizo , prihaja vest o poslabšanem zdravstvenem stanju kralja. 84-letnega kralja so sprejeli v bolnišnico zaradi vnetega žolčnika, njegovo zdravstveno stanje pa je bilo povod za odlog obiska iraškega predsednika vlade. Pomemben državniški obisk so preložili po dogovoru savdskega vodstva z »iraškimi brati«, je na twitterju zapisal savdski zunanji ministerKralj Salman je na prestol sedel leta 2015 po triletnem stažu prestolonaslednika (za mesto prestolonaslednika je bil imenovan po smrti brata, kralj pa je postal po smrti polbrata,). Tesni zaveznik ZDA je pred kronanjem prav tako približno pet desetletij služboval kot guverner riadske regije.Savdski kraljevini sicer de facto vlada 34-letni prestolonaslednik(MBS). Čeprav ga zaradi nekaterih ekonomskih in družbenih reform, kot je dovoljenje ženskam, da vozijo, tuji mediji občasno predstavljajo kot »naprednega« voditelja, mu mnogi, med njimi posebna poročevalka ZN za zunajsodne poboje, očitajo naročilo brutalnega umora savdskega novinarja Džamala Hašodžija , kolumnista The Washington Posta, ki se je zgodil oktobra 2018 v prostorih savdskega konzulata v Istanbulu. Medtem ko so po lastnih navedbah v Riadu zaradi umora pet oseb obsodili na smrt, še tri pa na zaporne kazni, so julija v Istanbulu v odsotnosti začeli soditi 20 savdskim državljanom , med katerimi sta tudi nekdanja tesna pomočnika prestolonaslednika.