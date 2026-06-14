Britanski marinci zasegli ruski tanker v Rokavskem prelivu

Pripadniki britanske kraljeve mornarice so se v zgodnjih jutranjih urah v Rokavskem prelivu vkrcali na ruski tanker za prevoz nafte, poroča britanski BBC. Marincem so se pridružili policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu (NCA), ki so tanker prestregli in se nanj tudi vkrcali. Gre za prvo tovrstno operacijo britanskih oboroženih sil.

Plovilo Smyrtos bodo zadržali in nadzorovali ob južni obali Anglije, medtem ko se preiskave nadaljujejo, je sporočilo britansko ministrstvo za obrambo.

»Ta uspešna operacija je zadala še en udarec Rusiji in opominja tiste, ki spodbujajo Putinovo vojno v Ukrajini, da se ne bodo pustili skriti,« je po poročanju BBC dejal premier Keir Starmer.

Na videoposnetku, ki ga je delilo britansko ministrstvo za obrambo, je mogoče videti oborožene pripadnike, ki se na plovilo vkrcavajo s hitrim spuščanjem iz helikopterja in preiskujejo kabine na krovu plovila, medtem ko policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu pregledujejo dokumentacijo. Rusija upravlja »senčno floto« tankerjev, da bi se izognila mednarodnim sankcijam.