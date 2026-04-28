Kraljevska diplomacija za Veliko Britanijo in ZDA

Kljub hudim sporom med ZDA in Veliko Britanijo zaradi iranske vojne je kralj Združenega kraljestva Karel III. tradicionalno posebno zavezništvo označil za pomembnejše kot kdajkoli. V Londonu upajo, da bo besedam svojega priljubljenega gosta prisluhnil republikanski predsednik Donald Trump, ki je zaradi prepovedi pristajanja ameriških vojaških letal med napadom na islamsko republiko že grozil tako Britaniji kot vsej vojaški zvezi Nato.

Bodo pomagali novo odkriti sorodniški odnosi med njima? Medijske raziskave sp pokazale, da naj bi bil Trump, sin škotske matere, Karlov bratranec v petnajstem kolenu. Ob veliki jezi republikanskega predsednika zaradi britanskega in drugega podstavljanja polen med iransko vojno je kralj s sklicevanjem na rojstvo ZDA iz vojne s kolonialno gospodarico Veliko Britanijo zagovarjal pravico do strinjanja o nestrinjanju.