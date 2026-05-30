Kranjske čebele v ameriški prestolnici

Kranjske čebele bodo opraševale rastline in pridelovale med tudi v arboretumu ameriške prestolnice Washington. V navzočnosti slovenskega veleposlanika Iztoka Mirošiča, ljubljanskega podžupana Dejana Crneka in dr. Danila Bevka iz Nacionalnega inštituta za biologijo so predstavnikom arboretuma podarili tradicionalni slovenski čebelnjak. Ta stoji pred vrtom za mlade, ki v arboretumu že od sedemdesetih let minulega stoletja učencem lokalnih osnovnih šol približuje naravo in pridelovanje hrane.

Čebelar iz Marylanda Allen Storm, ki je tudi inšpektor panjev svoje zvezne države, bo poskrbel za kranjske čebele. Posebej za predajo čebelnjaka predstavnikom arboretuma je prinesel panj, kot je dejal, zaradi zgodnje ure nezadovoljnih čebelic, ki bodo z drugimi skrbele za opraševanje rastlin in pridelavo medu. V ameriškem ministrstvu za kmetijstvo opozarjajo, da je ta v ZDA manjša kot kdajkoli, tudi zaradi parazitov in drugih bolezni, ki prizadevajo čebele. Kritiki v ozadju sumijo tudi človeško dejavnost in še posebej uporabo pesticidov.