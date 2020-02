Krčenje gozda za Teslovo tovarno se lahko nadaljuje

AFP Krčenje gozda za Teslovo gigatovarno pri Berlinu se lahko nadaljuje. FOTO: Odd Andersen/Afp

Od danes se spet nadaljuje krčenje gozda na tristo hektarjev velikem zemljišču v kraju Grünheide v bližini Berlina, na katerem namerava ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla zgraditi novo tovarno za proizvodnjo vozil za evropski trg. Višje upravno sodišče Berlin - Brandenburg je namreč zavrnilo pritožbo dveh okoljevarstvenih organizacij, ki sta nasprotovali podiranju drevja pred izdajo gradbenega dovoljenja za tovarno, in umaknilo začasno prepoved del, poroča danes nemški Die Welt.Začasna prepoved je veljala samo nekaj dni, kljub temu pa je prispevala nekaj k zamudi, ki se nabira pred začetkom gradnje tovarne, saj Tesla še vedno nima gradbenega dovoljenja zanjo. Koncern je zaradi zapletenih in počasnih postopkov ter stroge okoljske in druge zakonodaje v Nemčiji svoje delničarje že opozoril, da utegnejo z gradnjo in zagonom tovarne Gigafactory Berlin - Brandenburg nekoliko zamujati. Po prvotnih načrtih naj bi se gradnja začela čimprej letos, proizvodnja pa enkrat prihodnje leto.V Tesli napovedujejo, da naj bi po izgradnji prve faze berlinske tovarne v njej začeli izdelovati Tesle model Y, za kar bi zaposlili okrog 12.000 ljudi. Ko bi bila tovarna v celoti zgrajena, naj bi letno v njej proizvedli do pol milijona električnih avtomobilov. To bi prineslo precej možnosti zaslužka manjšim in večjim zunanjim dobaviteljem, zato so se različna nemška gospodarska združenja z zaskrbljenostjo odzvala na začasno prepoved priprav na gradnjo Teslove gigatovarne, zdaj pa jim je odleglo.Tesla ima v Evropi že tovarno za sestavljanje njihovih modelov S in X v Tilburgu na Nizozemskem, v nemškem Prümu pa imajo podjetje za avtomatizacijo proizvodnje Tesla Grohmann Automation. Skupaj tako Tesla v Evropi že sedaj zaposluje okrog 5.000 ljudi. V koncernu so napovedali, da bodo na drugi lokaciji na lastno pobudo pogozdili enako veliko površino, kot jo bodo zdaj zaradi priprav na gradnjo tovarne izsekali.