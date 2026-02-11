Kreativno računovodstvo pri vlaganjih v obrambo

Obrambni minister Borut Sajovic ne pričakuje nobenih težav glede izpolnjevanja zaveze v Natu o zviševanju obrambnih izdatkov. Ti bi lani morali znašati dva odstotka BDP. Slovenija je v zavezništvu že oddala poročilo, v katerem je naštela vlaganja za izpolnitev zaveze. Ocenjevanje bo potekalo še nekaj mesecev.

Čeprav je po domačih izračunih dosegla dva odstotka BDP, še vedno ni gotovo, ali se del navedenega v poročilu, skladno z razmeroma jasno Natovo metodologijo, sploh lahko uradno šteje za obrambni izdatek. »Pogledi so lahko različni, a problemov ne pričakujem,« je v Bruslju, kjer se je udeležil zasedanja obrambnih ministrov, zatrdil Sajovic