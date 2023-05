Kremelj Kijev obtožil poskusa atentata na Putina

Rusija je danes sporočila, da je sestrelila dva ukrajinska brezpilotna letalnika, ki naj bi poskušala napasti Kremelj, ter Kijev obsodila poskusa atentata na ruskega predsednika Vladimirja Putina, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do domnevnega napada prihaja le nekaj dni pred parado 9. maja, ki bo po navedbah Kremlja potekala po načrtih.

Kot so sporočili iz Kremlja, so v torek zvečer »z uporabo radarskih sistemov« onesposobili »dva brezpilotna letalnika, ki sta ciljala na Kremelj«.

»Ta dejanja ocenjujemo kot poskus terorističnega dejanja in poskus atentata na predsednika Vladimirja Putina,« so dodali.

Putin v napadu ni bil ranjen, na zgradbah tudi ni nastala materialna škoda. Ostanki dronov so padli »na območje Kremlja«, so še navedli v Moskvi in dodali, da si ruska stran pridržuje pravico, da se na ta napad odzove, kjer in ko se ji zdi potrebno.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je za ruske medije povedal, da Putina v času napada ni bilo v Kremlju in da danes dela v svoji rezidenci v Novo-Ogarjovem.

V Kremlju trdijo, da so sestrelili dva ukrajinska drona. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Moskva je obsodila akcijo Kijeva v luči bližajočega se dneva zmage in parade v ruski prestolnici 9. maja. Po besedah Peskova načrti za izvedbo parade na Rdečem trgu, s katero bodo proslavili zmago nekdanje Sovjetske zveze nad nacisti, ostajajo nespremenjeni, poroča agencija Ria Novosti.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je medtem danes napovedal, da bodo nepooblaščeni leti z brezpilotnimi letalniki nad rusko prestolnico prepovedani, razen če je bilo prej pridobljeno posebno dovoljenje »vladnih organov«, še poroča AFP.