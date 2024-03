Kremelj poskuša napad povezati s Kijevom

V nadaljevanju preberite:

Danes, ko je bil po vsej državi dan žalovanja, so še odstranjevali ruševine pogorišča, ki je ostalo po petkovem terorističnem napadu na okoli 5.000 obiskovalcev koncerta rock skupine Piknik v bližini ruske prestolnice. Število smrtnih žrtev napadalcev, ki so s kalašnikovkami streljali vsepovprek, med ljudi pa metali tudi zažigalne bombe, je do zaključka redakcije zraslo na 137, ranjenih pa so našteli vsaj 180.