Kremelj potrdil zgodovinsko srečanje Putina, Trumpa in Xija na Kitajskem

V Kremlju so v soboto sporočili, da bo ruski predsednik Vladimir Putin prihodnji teden v Shenzhenu na Kitajskem sodeloval na »zgodovinskem« tristranskem srečanju s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Peking sicer srečanja še ni uradno potrdil.

»Dosežen je bil dogovor o organizaciji tristranskega srečanja 19. novembra med predsednikom Putinom, predsednikom Xijem in predsednikom Trumpom. Srečanje bo potekalo v Shenzhenu ob robu vrha Apec,« je za ruske medije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Bela hiša je pred tem v petek prav tako potrdila, da se bo trojica voditeljev naslednji teden srečala ob robu vrha foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec) v Shenzhenu na jugu Kitajske, ki bo združil predstavnike 21 držav. Peking sicer za zdaj ni uradno potrdil prvega tovrstnega tristranskega srečanja voditeljev ZDA, Rusije in Kitajske, navaja AFP.

Ločeno srečanje Trumpa in Putina ni predvideno

Trump bo po napovedih Bele hiše v Shenzhen prispel pozno v sredo in se v četrtek s Xijem sestal tudi na dvostranskem srečanju, ki bo njuno četrto, odkar se je Trump leta 2025 vrnil na predsedniški položaj. Ni pa predvideno ločeno srečanje Trumpa in Putina.

Tristransko srečanje naj bi predsednik ZDA izkoristil zlasti za pogovore o omejevanju jedrske oborožitve. Februarja se je namreč iztekla veljavnosti sporazuma Novi Start, edinega preostalega dogovora, ki je omejeval zaloge strateških bojnih konic ZDA in Rusije, novega dogovora pa ti jedrski velesili za zdaj nista sklenili. Trump se je zavzel za nov dogovor, ki bi vključil tudi Kitajsko, ki vse bolj krepi svoj jedrski arzenal. Voditelji naj bi govorili tudi o vojni v Iranu in razmerah na Bližnjem vzhodu, ne pa tudi o Ukrajini.