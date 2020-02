Kresničke po svetu izginjajo tudi zaradi turizma

Turisti jih motijo in uničujejo samičke

V Severni Dakoti v ZDA se kresničke pojavijo v drugi polovici maja. Skupina turistov jih je prišla opazovat v narodni park Congaree. FOTO: Sam Wolfe/Reuters

Turizem mora postati okolju in kresničkam prijazen

AFP Kresničke na Tajskem. FOTO: Radim Schreiber/Afp

Pri nas so kresničke že zelo redke žuželke, po svetu pa je še mnogo območij, kjer jih je vedno veliko. V Mehiki, ZDA, na Filipinih in Tajskem so nočni prizori parjenja kresničk še vedno veličastni, in to je vzpodbudilo turistično industrijo, da je začela ponujati aranžmaje, ki se navezujejo na opazovanje kresničk. Toda zaradi tega in zaradi izginjanja njihovega življenjskega okolja so kresničke morda obsojene na izumrtje, piše britanski BBC. Pri tem se sklicuje na rezultate raziskave , ki so bili ta teden objavljeni na spletni strani Oxford Academic – Bio Science.Strokovnjaki v raziskavi sicer ugotavljajo, da sta glavna vzroka za manjše število kresničk izginjanje njihovega življenjskega okolja in nočno svetlobno onesnaževanje, toda tudi turizem utegne prispevati precejšen delež krivde za izginjanje teh žuželk.Potovanja, povezana z nočnimi opazovanji svetlečih kresničk v krajih, kjer jih je ostalo največ, namreč motijo žuželke v njihovem naravnem okolju, prinašajo še dodatno svetlobno onesnaževanje tja, kjer ga sicer še ni preveč, številni turisti pa pogosto tudi fizično uničujejo kresničke, ko jih nehote pohodijo ali kako drugače poškodujejo, opozarja vodja raziskave, profesoricaz univerze Tufts v Veliki Britaniji. Ponekod, na primer na Japonskem, v Belgiji in Indiji, v sezoni kresničk pripravljajo prave festivale, toda občudovalci čudovitih nočnih prizorov se niti ne zavedajo, da s tem kresničkam delajo veliko škodo.V Maleziji v kratki sezoni parjenja kresničk najbolj znane kraje obišče okrog 80.000 turistov, v Great Smoky Mountains v ZDA v dveh ali treh tednih kresničke pride občudovat kakšnih 30.000 ljudi, na Tajvan zaradi kresničk letno potuje okrog 90.000 turistov, v Mehiki je bilo lani njihovih občudovalcev na kraju dogajanja že 200.000.Ker so samičke kresničk brez kril in živijo in se gibljejo po tleh, jih v času parjenja, ko letajo le samčki, tolikšne množice ljudi lahko ogromno nehote in nevede pohodijo. S tem ogrožajo naslednjo generacijo kresničk, pravi Lewisova. Kresničke pa pri iskanju partnerjev in pri parjenju motijo tudi bliskavice fotoaparatov in ročne svetilke obiskovalcev.Avtorji raziskave sicer niso za to, da bi »kresničkarski« turizem prepovedali. Predlagajo pa, da turistična podjetja in lokalne oblasti uvedejo bolj okolju in kresničkam prijazne načine njihovega opazovanja v manjših skupinah, s kajaki namesto motornih čolnov in z zelo malo razsvetljave. O tem, na primer, že razmišljajo in tudi ukrepajo v turističnem uradu. Še letos pa se bo sestala skupina znanstvenikov, ki bo sestavila priporočila za vse turistične ponudnike.