FOTO:Kri, prelita pred 31 leti, potisnjena v nacionalno podzavest

Stari Kitajci so verovali, da človek od očeta podeduje qi, od matere pa kri. Tako prvo kot drugo je življenjsko pomembno. Qi, ki nam ga ne uspe pravilno prevesti z nobeno besedo iz kateregakoli evropskega jezika, bi lahko razumeli prav iz njegovega odnosa do krvi: qi poganja kri, kri pa je mati qija. Torej govorimo o dveh elementih, brez katerih ni življenja.In prav zato, ker je kri tako pomembna v mikrokozmosu vsakega posameznika, je simbolično usodna tudi v kitajski politiki. Z državami, za katerih svobodo so Kitajci prelivali kri, so odnosi zacementirani na ravni nad minljivimi interesi. S tistimi, ki so prelivali kitajsko kri, pa ...