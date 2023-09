Kričanje želje po miru

V nadaljevanju preberite:

Jesen poljublja nebo in nas prepričuje, da se da vse zdržati, vse preživeti in tudi vse preseči, a samo, če se vrnemo k idealom svobode, enakosti in bratstva. Ne potrebujemo novih junakov, generalov, voditeljev, diktatorjev. Potrebujemo čiste plodove resnega dela in skupnega posvečanja miru kot edinemu sprejemljivemu stanju našega prelepega sveta.