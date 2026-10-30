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    Svet

    Kriptopodjetje Binance tarča največjega hekerskega napada v zgodovini

    Pričakujejo, da bodo storitve dvigovanja sredstev začeli ponovno vzpostavljati v prihodnjih 48 urah
    Podjetje Binance je pretresel največji hekerski napad doslej. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    Podjetje Binance je pretresel največji hekerski napad doslej. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    R. I.
    30. 10. 2026 | 07:48
    30. 10. 2026 | 10:23
    6:53
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    Kriptovalutno podjetje Binance je pretresel hekerski napad, ki ga označujejo za največjega v zgodovini. Napad naj bi prizadel digitalna sredstva v vrednosti 6,3 milijarde dolarjev, poroča BBC.

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    Največja svetovna borza kriptovalut na svetu je sporočila, da ji je s pomočjo preostalih platform uspelo zamrzniti približno polovico ogroženih sredstev in hkrati tudi, da bo podjetje pokrilo vse izgube. Prve preiskave kažejo, da je bil v incident morda vpleten prenosni računalnik enega od inženirjev, v katerega so hekerji predhodno vdrli, kar naj bi napadalcu omogočilo nepooblaščene dvige sredstev.

    Na dogajanje se je na omrežju x odzval tudi soustanovitelj in nekdanji izvršni direktor Changpeng Zhao, ki je konec leta 2023 v ZDA priznal krivdo zaradi kršitev zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in leta 2024 prestal štirimesečno zaporno kazen.

    Soustanovitelj in nekdanji izvršni direktor podjetja Binance Changpeng Zhao FOTO: Tyrone Siu/Reuters
    Soustanovitelj in nekdanji izvršni direktor podjetja Binance Changpeng Zhao FOTO: Tyrone Siu/Reuters

    Nazadnje je pred nekaj urami poobjavil zapis, v katerem je avtor zapisal, da po napadu prizadetih uporabnikov pravzaprav ni veliko ter da med njimi ni zaznal nikakršne panike.

    Podjetji TRM Labs in Chainalysis, ki se ukvarjata z analiziranjem kriptovalut, sta napad, ki je po obsegu presegel rekordni hekerski napad na borzo Bybit leta 2025, v katerem je bilo ukradenih 1,5 milijarde dolarjev, pripisali severnokorejski hekerski skupini TraderTraitor.

    Podjetje Binance, ki je bilo ustanovljeno leta 2017 na Kitajskem, uporabnikom omogoča trgovanje z digitalnimi sredstvi. Po ocenah ima po vsem svetu več kot 300 milijonov registriranih uporabnikov.

    Podjetje TRM Labs, ki se sicer ukvarja s preiskavami s pomočjo umetne inteligence, je v poročilu navedlo, da več značilnosti napada na Binance spominja na prejšnje incidente, povezane s Severno Korejo, vključno z napadom na Bybit. Ari Redbord, globalni vodja za področje javnih politik pri podjetju TRM Labs, je za BBC povedal, da je hekerski napad na Binance prelomni trenutek, kakršnega kriptovalutna industrija doslej še ni doživela.

    Dodal je, da ima napadalec še vedno v lasti ogromno ukradenih sredstev, kar pomeni, da prizadevanja za njihovo izsleditev in povrnitev še zdaleč niso končana. Tudi podjetje Chainalysis je sporočilo, da je »z visoko stopnjo verjetnosti« ugotovilo povezavo med hekerskim napadom in severnokorejsko skupino.

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    Eric Jardine, vodja raziskav pri podjetju Chainalysis, je vse kriptovalutne borze pozval k previdnosti, saj so zaradi izjemno visoke vrednosti sredstev, ki jih upravljajo, privlačne tarče hekerjev.

    Napadeno podjetje se na vprašanja BBC o morebitnih povezavah hekerskega incidenta s Severno Korejo ni neposredno odzvalo. »Tesno sodelujemo z organi pregona, da bi ugotovili identiteto teh kriminalcev in jih privedli pred roko pravice,« so sporočili iz Binance. 

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    Incident zadeva platformo Binance.com, medtem ko je precej manjša kriptovalutna platforma Binance.US, ki ponuja storitve trgovanja posebej za prebivalce Združenih držav Amerike, sporočila, da napad nanjo ni vplival. Direktorica podjetja Binance Yi He se je v več objavah zahvalila različnim izdajateljem kriptovalut za zamrznitev sredstev. »Varnost je na prvem mestu: dvigi sredstev so trenutno onemogočeni, dokler ne potrdimo, da je okolje varno,« je dejala.

    Po poročanju CNBC je Hejeva sporočila, da pologi sredstev niso bili prizadeti in so še naprej potekali nemoteno, medtem ko si borza prizadeva izboljšati storitve dvigovanja sredstev in s tem povezane varnostne mehanizme za nadzor naslovov.

    Pričakujejo, da bodo storitve dvigovanja sredstev začeli znova vzpostavljati v prihodnjih 48 urah.

    Borza je sporočila, da bo vso nastalo škodo pokrila s sredstvi iz svojega sklada za zaščito uporabnikov (Secure Asset Fund for Users) in lastnimi sredstvi podjetja, ter hkrati zagotovila, da sredstva strank ostajajo varna, še poroča CNBC.

    »Nismo našli nobenih dokazov o tem, da bi bili razkriti zasebni ključi kriptodenarnic. Ko bo preiskava končana in vsa dejstva dokončno preverjena, bomo objavili podrobno tehnično poročilo o incidentu,« so še sporočili iz Binance.

    Poznavalci kriptovalut na napad opozarjali vnaprej

    Dve drugi veliki kriptovalutni platformi, Tether in Circle, sta sporočili, da sta zaradi domnevnega hekerskega napada na Binance skupaj zamrznili za približno 2,4 milijarde dolarjev sredstev.

    Izvršni direktor podjetja Circle Jeremy Allaire je povedal, da njegovo podjetje pozorno spremlja poročila o morebitni zlorabi varnostne ranljivosti na platformi Binance in da je zamrznilo več kot 800 milijonov dolarjev sredstev, povezanih z incidentom.

    Circle je izdajatelj in soustvarjalec kriptovalute USDC, ene največjih kriptovalut na svetu, katere vrednost je vezana na ameriški dolar.

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    Izvršni direktor podjetja Tether Paolo Ardoino je sporočil, da je njegovo podjetje zamrznilo približno 1,6 milijarde dolarjev sredstev, »povezanih z morebitnim hekerskim napadom na borzo Binance«. »Zaščita industrije in naših partnerjev je naša glavna prednostna naloga,« je dejal Ardoino, čigar podjetje izdaja kriptovaluto USDT.

    Podjetje World Liberty Financial, ki se ukvarja s kriptovalutami in je povezano z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter njegovo družino, je sporočilo, da je s svojimi partnerji sodelovalo pri zamrznitvi ukradenih sredstev. Kriptovalutna borza Coinbase je sporočila, da incident nanjo ni vplival in da spremlja razmere.

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    Več poznavalcev kriptovalutne industrije je že nekaj ur pred uradno potrditvijo varnostnega incidenta opozarjalo na možnost hekerskega napada na Binance.

    Borza je bila po vsem svetu že večkrat pod drobnogledom regulatornih organov. Podjetje je leta 2024 sporočilo, da ima v skrbništvu več kot 160 milijard dolarjev sredstev.

    Po opozorilih o napadu je vrednost bitcoina padla za več kot štiri odstotke. Močno so se znižale tudi cene drugih pomembnejših kriptovalut, med njimi ethereuma in solane.

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