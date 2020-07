Krivi so Kitajci

Ta teden so se po dolgih letih premora in kar nekaj ameriških umikih iz dvostranskih sporazumov spet začeli ameriško-ruski pogovori o omejevanju in nadzorovanju (jedrskega) oboroževanja. Le redkokdo si obeta, da bodo s tem pred bridkim koncem rešili še zadnji meddržavni dogovor o omejevanju jedrskega oboroževanja, sporazum med državama novi Start, ki se bo iztekel februarja prihodnje leto.Kje sta si državi v laseh v vesolju?Posvetovanja so potekala v treh delovnih skupinah, že izhodiščne razlike pa pričajo o tem, kako gladko so potekala pogajanja. V prvi skupini, ki se ukvarja z vesoljem, bi Američani radi, da bi z Rusi, ki po ...