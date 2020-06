FOTO:Kriza bo enormno povečala neenakosti

Pandemija se je na Iberskem polotoku, enem od glavnih evropskih žarišč covida-19, umirila, v ospredje se prebijajo razsežnosti gospodarske krize, ki Španiji, kjer posledice dolžniške krize še niso docela odpravljene, ne bo prizanesla. Špansko politično in družbeno realnost je za Delo analiziral ugleden politolog mlajše generacije Pablo Simón z madridske univerze Carlosa III.Celostno oceno bomo lahko dali ob koncu krize, do tja je, kot kaže, še daleč. In vendar me zanima, kako komentirate dosedanje špansko spopadanje s pandemijo?Težko je narediti bilanco, saj so bile nekatere stvari narejene pravilno, nekatere pa narobe. ...