Kriza na Poljskem

Razmere na poljskem ustavnem sodišču so dramatične. Širijo se špekulacije o tem, ali vlada premiera Donalda Tuska in sodniki ustavnega sodišča, ki jih je izvolila liberalna parlamentarna večina, ravnajo v skladu z zakonom. Mnogi se bodo spraševali, ali morajo demokrati sami kršiti zakon, da bi spet vzpostavili delovanje institucij, ki so jih sabotirali populistični avtoritarci. V primeru Poljske pa je to napačno vprašanje. S pravnega vidika je zadeva jasna: pravo je na strani Tuskovega ravnanja. Pred enajstimi leti je desničarska stranka Pravo in pravičnost (PiS) nezakonito imenovala tri sodnike na ustavno sodišče. Dve leti pozneje je stranka PiS sprejela zakonodajo, s katero je nezakonito skrajšala mandat članom Nacionalnega sodnega sveta, ustavnega organa, pristojnega za imenovanje ...