FOTO:Križarjenje, ki ne vodi več nikamor

Ujetniki Diamantne princese bi lahko bil naslov pravljice z Jutrovega, a ustreza nepravljični realnosti tisočev ljudi v karanteni. Pred pristaniščem v Jokohami je na ladji Diamond Princess zaradi domnevne okužbe s koronavirusom ujetih 3700 ljudi. Pri enem izmed potnikov, osemdesetletniku, ki se je 25. januarja izkrcal v Hongkongu, so potrdili okužbo.Namesto ogledov turističnih znamenitosti nepremično bivanje brez pogleda na japonsko obalo in bližnjo goro Fudži z ladijskega krova. »Do včeraj smo lahko preživljali čas v skupnih prostorih in kaj počeli, denimo igrali namizni tenis,« je za japonsko nacionalno televizijo NHK ...