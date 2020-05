Križarka Diamond Princess končno zapustila Japonsko

Potniki ob izkrcanju s križarke 21. februarja v Jokohami. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Križarko obravnavali kot državo zase

FOTO: Philip Fong/AFP

Križarka Diamond Princess, ki je s svojimi 3700 potniki in člani posadke iz 56 držav kot plavajoči »mini Wuhan« pred meseci prodrla v vse svetovne medije, je končno zapustila Jokohamo. Karanteno na njej so, ko je bila pred obalo Japonske, razglasili 4. februarja, pristanišče v Jokohami pa je lahko zapustila šele včeraj, po treh mesecih in pol.Izbruh novega koronavirusa je križarko čez noč spremenil v svojevrsten zapor na morju, pričakovanja potnikov in posadke so se sprevrgla v čakanje v kabinah na »križarjenju«, ki ni več vodilo nikamor. Med potniki, ki so bili na njej, so bili tudi trije slovenski pari. Dva slovenska državljana sta se okužila, zaradi česar sta bila sprejeta v bolnišnico na Japonskem. V Slovenijo sta se vrnila kot zadnja, novica o tem je bila objavljena na zadnji februarski dan.V svetovnih statistikah širjenja pandemije so križarki posvetili izjemno pozornost, obravnavali so jo kot poseben fenomen, tako rekoč ob boku držav. Na njej se je skupno okužilo vsaj 712 ljudi, okužba je bila usodna za 13 med njimi.Člani posadke in kapitan, Italijan, sta ladjo zapustila slab mesec po razglasitvi karantene, 1. marca, po izkrcanju potnikov. A kaže, da številni člani posadke vse do danes še niso mogli domov. Kot poroča Japan Times, je ladja, ki je v lasti ameriške korporacije Carnival in pluje pod britansko zastavo, včeraj odplula v Malezijo, kar bo omogočilo njeni posadki vrnitev domov.Ko je Diamond Princess marca bolj ali manj izginila iz medijev, sta sicer na njej sledila celovito razkuževanje in prenova njene notranjosti v pet kilometrov oddaljenem Mitsubishijevem obratu težke industrije. Križarjenj na njej pa ne bo vsaj do 1. oktobra, ko bodo v družbi Carnival odločili, kako naprej. Vse dotlej bo v Maleziji.