Vsak Evropejec mora vedeti, kaj storiti v kriznih razmerah

Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadja Lahbib je včeraj poudarila, da bi moral vsak Evropejec vedeti, kaj storiti v kriznih razmerah. Ob tem so v Bruslju predstavili smernice za krepitev pripravljenosti prebivalstva in odpornosti EU na vse pogostejše in kompleksnejše krize, ki vključujejo 72-urno samozadostnost z vodo, hrano in zdravili, poroča STA.

»Ko pride do nesreče, lahko prve ure naredijo veliko razliko. Vsak Evropejec bi moral vedeti, kaj storiti, kako zaščititi svojo družino in kako pomagati drugim. Pripravljenost se začne v naših domovih, šolah, skupnostih,« je v torek povedala komisarka.

Smernice vključujejo 72-urno samozadostnost v izrednih razmerah, izobraževanje o pripravljenosti, upoštevanje potreb invalidov ter učinkovitejše obveščanje o tveganjih in grožnjah. FOTO: Voranc Vogel

Lahbibova je v torek na evropskem forumu civilne zaščite predstavila nove smernice za pripravljenost prebivalstva, te so nastale na podlagi marca 2025 predstavljene strategije. Smernice, ki so namenjene predvsem državam članicam, vključujejo 72-urno samozadostnost v izrednih razmerah, izobraževanje o pripravljenosti, upoštevanje potreb invalidov ter učinkovitejše obveščanje o tveganjih in grožnjah.

Med drugim se prebivalstvu priporoča, da imajo vedno pripravljeno torbo za nujne primere, v kateri naj bodo nujne stvari za hitro evakuacijo ter dovolj hrane, vode in zdravil za prve tri dni. Komisija je napovedala tudi uvedbo letnega dneva pripravljenosti EU, ki naj bi ga prvič obeležili 23. oktobra 2027.

To bo po oceni Bruslja spodbudilo državljane in skupnosti, da prevzamejo aktivno vlogo pri pripravah na izredne razmere, da bi zaščitili sebe in druge. Obenem je komisija sprejela še priporočilo za krepitev neprekinjenega delovanja nacionalnih kontaktnih točk civilne zaščite tudi med krizami.

S krepitvijo odpornosti teh nacionalnih kontaktnih točk želijo zagotoviti, da bo mehanizem lahko še naprej deloval 24 ur na dan in se v primeru izrednih razmer učinkovito odzival.